Promozione dei libri,. Medolla è "Città della lettura"

Medolla ha ricevuto dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani) il riconoscimento per il triennio 2024-2026 di "Città che legge". La qualifica è rilasciata dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci, per promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio quale veicolo in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. "Dietro a questo riconoscimento – afferma con soddisfazione il sindaco Alberto Calciolari - c’è stato un lavoro corale degli uffici e un lavoro di comunità: arrivare a questo traguardo significa mobilitare e credere in un percorso in cui gli operatori della cultura, ma anche i cittadini, i lettori, le persone che vivono e frequentano in qualche modo la biblioteca sono parte attiva di una comunità che agisce. Per noi questo è un grande onore, ma anche una grande responsabilità toccata a poche città, a pochi comuni". Ai comuni che hanno ottenuto la qualifica sarà riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità dell’omonimo bando di finanziamento ‘Città che legge’, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura. Creato alla fine del 2017, il progetto "Città che legge" ha visto nel corso del tempo una partecipazione sempre maggiore ai bandi emessi a cadenza biennale dalla associazione dei comuni. Situata presso la scuola secondaria di primo grado, la biblioteca di Medolla dispone di uno spazio di 500 metri quadrati dove trovano posto oltre 32mila libri. Frequentata da una media di 1.500 utenti al mese effettua intorno ai 1.600 prestiti mensili. Il successo della candidatura di Medolla favorito da alcuni progetti che vedono protagonisti gruppi di volontari che animano il piacere della lettura tra i bambini: uno si chiama "Indovina chi legge a scuola" e l’altro "Indovina chi legge al parco" e sono costituiti da genitori che fanno lettura nelle scuole e nel parco. A loro si aggiungono altri volontari (8) che appartengono a "Nati per leggere" e "Nati per la Musica", che fanno animazione per i bambini 0-6.

Alberto Greco