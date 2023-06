"Pronti ad aiutare la Romagna"

Grande gesto di solidarietà dell’associazione Vigili del Fuoco Modena. Nei giorni scorsi i volontari sono intervenuti sui luogo dell’alluvione, devastante per le popolazioni della Romagna. Con tanto spirito di abnegazione i membri dei Vigili Fuoco Onlus, associazione molto sensibile al sociale, si sono recati nel punto di incontro distributivo della Protezione Civile di Forli, per consegnare un furgone carico di derrate di prima necessita per una popolazione così duramente colpita dall’alluvione. I vigili hanno espresso un grande ringraziamento alle ditte e agli imprenditori che con tanta sensibilità rendono possibile il grande sogno di aiutare i bisognosi. Un grazie da parte loro anche al buon cuore della cittadinanza, pronta a trasferire ai pompieri, messaggeri di positività, materiale di prima necessità. L’obiettivo in dirittura d’arrivo dei Vigili del Fuoco Associazione Modena del presidente Dignattici, è lavorare a tutto campo per arrivare velocemente a una seconda spedizione verso la Romagna. Sempre grazie al buon cuore dei modenesi, sempre cosi sensibili nei confronti di chi ha bisogno, è quasi tutto pronto per una seconda spedizione.

Giorgio Antonelli