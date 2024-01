"Pronti ad alleanze per un’alternativa al Pd"

Elezioni amministrative 2024: la lista civica Carpi Futura ‘rompe il silenzio’ e scende in campo. Ma non lo fa in ‘solitaria’, come accaduto nel 2019 con il candidato sindaco Michele Pescetelli, bensì in un’ottica di coalizione. E con precise connotazioni, come spiega il capogruppo Pescetelli: "Dalla nostra assemblea abbiamo ricevuto un mandato molto chiaro, ossia di agire sul fronte elettorale mediante un progetto di alleanze alternative al Pd. Quello che noi proponiamo - prosegue il capogruppo di Carpi Futura - è una coalizione civica, composta da più liste civiche". Dunque, uno scenario ben diverso da quelle delle elezioni del 2019. "Le alternative erano tre: tornare a correre da soli, allearsi in maniera più ‘libera’, oppure allearsi in alternativa al progetto del Pd. E questa ultima è la decisione condivisa. Altro punto rilevante del mandato è quello che ci vede protagonisti di questo progetto, e non ‘stampella’ di altri. Abbiamo svolto varie interlocuzioni con le forze politiche e l’elemento di ‘novità’ è dato dall’interesse che altre realtà civiche e politiche hanno manifestato nei nostri confronti, avviando così un percorso interessante, tale da valutare appunto di realizzare una coalizione con una forte valenza civica". Pescetelli poi sottolinea che "si è creato un certo fermento all’interno di alcuni partiti (escluso appunto il Pd) del centro destra e non solo, senza peraltro la velleità di mettere ‘bandierine’. Noi, come lista presente in consiglio comunale, siamo traino di questo progetto civico, cui stanno manifestando il loro interesse varie persone a prescindere dal credo politico, e anche molto trasversali ai partiti". In merito al nome del candidato civico, Pescetelli sottolinea che "ora non rappresenta la priorità. E’ iniziato un confronto, per conoscerci, tessere dei contenuti. Poi arriverà il nome, ma non è il questo momento la condizione indispensabile per partecipare al progetto. E sicuramente non pretendiamo che sia uno di Carpi Futura. Quello che interessa è il suo profilo civico". E il centro destra ‘ufficiale’? "Stiamo aspettando di capire se questi esponenti siano interessati al nostro programma civico, però senza porre condizioni esclusive. Siamo una lista civica, non ideologica, e come tale valutiamo le proposte avanzate caso per caso: l’esperienza maturata in questi anni e la conoscenza della macchina pubblica, ci porta a dire che per vincere a Carpi è necessario offrire una alternativa non polarizzante ma di valenza civica, possibilmente di area cattolica, che si impegni ad affrontare con serietà i temi della città". Dunque, nessun simbolo, o meglio, "in questo primo nucleo che si costituisce non ci sono simboli, se poi qualche partito decidesse di aderire… valuteremo, con realismo e pragmatismo".

Maria Silvia Cabri