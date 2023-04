"Pronti nuovi modelli organizzativi"

Non solo nuovi muri e strutture, ma anche modelli e progetti organizzativi innovativi per mettere in connessione i professionisti e agevolare l’appropriatezza e la sostenibilità dell’accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari da parte dei cittadini. A coordinare questa attività i due direttori sanitari, Romana Bacchi (Ausl) e Ottavio Alessandro Nicastro (Aou), che hanno illustrato metodi e obiettivi dei gruppi di lavoro avviati. La base di partenza "non riguarda solo il riordino dell’assistenza territoriale ma tocca e coinvolge tutti i nodi della rete sanitaria, proprio perché i setting assistenziali sono interconnessi. Abbiamo quindi avviato un approfondimento dei percorsi e dei modelli organizzativi, attraverso diversi gruppi di lavoro integrati, formati da professionisti di diversa estrazione, che affrontano insieme argomenti specifici con un approccio ingegneristico. Un lavoro che non parte da zero e che risponde all’esigenza di popolare le strutture che stiamo progettando di servizi e professionisti in maniera razionale e ottimizzata, definendo percorsi chiari tra i vari nodi e assicurando così la continuità della presa in carico". Tra le prime reti clinico-assistenziali a essere analizzate quella che riguarda l’oncologia e l’oncoematologia; l’ambito delle cure palliative, sia in età adulta che pediatrica; l’emergenza-urgenza, il materno-infantile e la neuropsichiatria.