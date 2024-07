"Per me è un onore essere qui, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lo staff e di vedervi in curva". Come preannunciato, è iniziata ieri ufficialmente l’avventura in canarino di Mattia Caldara. L’ex Milan ha firmato un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo al 2026 che solo il Modena sceglierà di esercitare nel caso in cui le prestazioni del classe ‘94 convinceranno tutti: "Ho accolto a braccia aperte l’offerta della famiglia Rivetti – ha raccontato ai microfoni del club – e sono rimasto molto colpito dal progetto. La serie B è un campionato molto difficile, l’ho seguito anche l’anno scorso, sappiamo che ogni partita può essere decisiva perché nulla è scontato. Sono pronto per questa nuova avventura". Quasi una decina di anni fa l’ultima volta in cadetteria, in un Cesena imbottito di futuri campioni (come Kessie e Sensi) guidato da Drago. Poi l’Atalanta, la Juventus, il Milan e gli infortuni. Esperienza non ne mancherà, tutto sarà però condizionato, in un senso o nell’altro, dalla condizione fisica. Si tratta di un’occasione di rilancio per lui, il Modena spera di poter esaltarne le indiscusse caratteristiche e di vincere la scommessa: "Caldara prima ha rappresentato una bellissima suggestione poi, col passare dei giorni, è diventato una possibilità reale – ha detto Catellani - siamo onorati che Mattia abbia sposato il nostro progetto, certi che la sua leadership tecnica e morale possa diventare un elemento fondamentale nel nostro nuovo Modena".

È il primo tassello della formazione canarina: "Sono davvero contento di aprire la nuova stagione agonistica con l’annuncio dell’ingaggio di Mattia Caldara – ha detto, invece, l’Ad Sport Matteo Rivetti - rappresenta per noi un tassello importante nel consolidamento del nostro progetto. Il fatto che Mattia abbia deciso di vestire la nostra maglia ci gratifica e ci motiva ulteriormente nel creare un Modena sempre più solido e competitivo. Gli auguro il meglio con i nostri colori e gli do il benvenuto nella famiglia gialloblù". C’è da attendersi una serie di annunci nelle prossime ore. Così come valso per Caldara, il Modena ha già chiuso le operazione Idrissi e Alberti, rispettivamente in prestito dal Cagliari e a zero. Il primo firmerà per un anno, il secondo ha accettato una proposta biennale fino al 2026. Capitolo Defrel, con un piccolo retroscena. Il Modena e l’ex ds Vaira lo avevano trattato lungamente già a gennaio, fu il procuratore del francese ad impuntarsi sul pesante ingaggio che i gialli non potevano, ovviamente, permettersi. Ora, però, con lo svincolo, la fiducia è piuttosto alta.

Alessandro Troncone