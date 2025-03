Pronto soccorso, boom di casi (+300%). Anche i Cau sotto stress

Tra i dipartimenti con più aggressioni segnalate, fa presente la Fp Cisl nel suo dossier, spicca quello delle cure primarie, che include Cau, Case della Salute/Comunità e pure i servizi domiciliari. "Nel 2024 si sono avute 78 segnalazioni di violenza (27% del totale), ben il 290% in più rispetto al 2019. Segue il dipartimento di salute mentale (che include proprio il Spdc) con 71 casi (24.2%), che riduce i casi di violenza rispetto al 2019 (-13.4%) ma fa peggio del 2023 (+31.4%)".

Confermando le previsioni, anche il Pronto soccorso si distingue per un importante tasso di episodi contro i sanitari con 69 casi, in aumento sia rispetto al 2023 (44 casi) che al 2019 (16 casi). "Vale a dire che, in termini percentuali, in cinque anni le aggressioni nella porta d’ingresso dell’ospedale sono schizzate del 331%".

Ma di che tipo di aggressioni parliamo? La violenza più frequente è quella verbale contro gli operatori (124 casi), seguita da quella fisica (39 casi). Passando all’esame dei luoghi, gli episodi sono avvenuti più spesso al Pronto soccorso (97 casi) e nell’area medica e ambulatoriale (66 casi).

"Deve far riflettere – prosegue Ferrara – il fatto che nel 2024 gli infortuni causati da violenza fisica sono saliti al 40.5%, mentre questo numero era stato stabile per i due anni precedenti (24.3% nel 2023 e 23.2% nel 2022)".