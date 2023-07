"Pronto soccorso da difendere, ormai è tardi"

"Ci rivolgiamo al sindaco Bellelli, e all’assessore Calzolari: invitare a monitorare le scelte e chiedere massima attenzione all’Ausl e alla Regione in tema di Pronto soccorso, non solo non sarà per l’ennesima volta sufficiente, ma come sempre l’impegno è arrivato con estremo ritardo!". Fratelli d’Italia, tramite il segretario cittadino Federica Carletti, e le altre opposizioni fanno sentire la loro voce dopo l’appello lanciato da sindaco e assessore affinchè Carpi non venga penalizzata dal progetto di riforma del servizio di Emergenza-Urgenza della sanità pubblica.

"Basta ipocrisia sindaco Bellelli, è da tempo che bisogna agire, realmente e non con interrogazioni o mozioni che vi ‘autofate’ senza poi applicare gli atti richiesti - tuona Eros Andrea Gaddi, M5S -. Noi possiamo essere al fianco del sindaco e andare in Regione o protestare con l’Ausl per cercare di avere servizi migliori e più efficienti, ma ricordiamo la non lungimiranza di questa amministrazione, specialmente dell’ex assessore alla sanità Bellelli, che in 15 anni non ha portato valori aggiunti alla nostra sanità". "Nell’ultimo decennio, il sindaco Bellelli (come il suo predecessore Campedelli) – prosegue Giulio Bonzanini, Lega - si è speso in numerose vane promesse riguardanti il sistema sanitario locale. E’ ironico il fatto che il sindaco (attraverso il suo partito che gestisce la Regione) lamenti ora il depotenziamento della sanità locale, quando proprio la Giunta Bonaccini ha contribuito in maniera decisiva nel complicare le prospettive dei servizi essenziali. Dichiarazioni che appaiono ancor più ipocrite alla luce di decenni di azioni e strategie tanto discutibili quanto egoistiche, che non hanno minimamente tenuto conto di sinergie non solo con la bassa modenese, ma anche con la vicina Correggio e con gli altri Comuni limitrofi oltre il Tresinaro. Le Giunte locali guidate dal partito di Bellelli hanno dimostrato una gestione fallimentare riguardo la sanità".

Anche Forza Italia interviene sul punto: "Mentre la Regione vara la riforma per risparmiare sui Pronto soccorso – afferma il capogruppo provinciale Antonio Platis - il sindaco Belleli mette le mani avanti per risorse per sé. È evidente che con questa mossa il PD non potrà tagliare nulla su Carpi perché Belleli è già sceso sul piede di guerra. Visto che è riuscito a rompere in due il Pd su Aimag, scommetterei che accada lo stesso con la Sanità". "Occorre tenere alta la tensione sul problema del Pronto soccorso di Carpi chiedendo un personale adeguato e qualificato sui 118 che possa migliorare l’accessibilità dei cittadini al Pronto soccorso", conclude il referente carpigiano Massimo Barbi.

Maria Silvia Cabri