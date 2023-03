Pronto soccorso e 118 al top Medaglia d’oro per l’assistenza ai pazienti colpiti da ictus

di Stefano Luppi "Stavo bene e non avevo alcun sintomo in precedenza né di cuore né tantomeno riferibili all’ictus. Ero solo molto agitato perché eravamo in lockdown: ci avevano chiusi in casa ed ero preoccupato per mia mamma anziana". È la testimonianza del modenese Daniele Bompani, salvato tempestivamente dai sanitari del 118 e dell’ospedale civile di Baggiovara dopo essere stato colpito dall’ictus ischemico acuto, chiamato in gergo medico lo stroke. Ieri davanti al nosocomio c’è stata la consegna di due premi, assegnati dalla Associazione Angels nell’ambito del progetto ’MonitorIctus’, che attestano proprio il livello di eccellenza presente a Modena riguardo la cura di questa grave patologia. I due riconoscimenti, uno al Servizio di emergenza territoriale 118 e uno alla Stroke unit di Baggiovara – ossia la struttura medica del pronto soccorso che ’salta’ l’accettazione canonica ed entra subito in emergenza – sono stati assegnati rispettivamente per il percorso pre-ospedaliero e intra-ospedaliero per il trattamento appunto dell’ictus ischemico. Fattore tempo fondamentale, come racconta Anna Silvestri, la moglie di Daniele Bompani: "Mio marito ha avuto prima un formicolio alla mano e poi il giorno dopo l’ho trovato in poltrona e ho notato che aveva il viso che si muoveva in maniera inconsueta, inoltre...