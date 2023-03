Pronto soccorso, è scontro "Il personale non basta"

La dottoressa Giuseppina Paba è stata nominata facente funzione alla Direzione della struttura complessa di Pronto Soccorso dell’ospedale di Carpi, dopo il trasferimento a Ferrara della dottoressa Chiara Pesci. Paba, originaria di Sassari, lavora nel Pronto Soccorso del Ramazzini da quasi 20 anni: nel 2004 ha preso servizio a Carpi in qualità di medico di PS. Specializzata in Malattie Infettive, ha dedicato l’intera carriera professionale all’emergenza-urgenza. "Una designazione – fa sapere l’Ausl di Modena – che segue la logica, da sempre perseguita, dell’integrazione e del supporto reciproco tra i nodi della rete provinciale coordinata dal Dipartimento interaziendale di emergenza-urgenza".

Il tema del Pronto soccorso resta al centro di varie polemiche: solo due giorni fa, infatti, Fratelli d’Italia, aveva espresso la sua preoccupazione per il futuro del Ps del Ramazzini, a fronte della mancata ufficializzazione del nome del facente funzione nonostante l’imminente trasferimento della dottoressa Pesci, in aggiunta alle problematiche note da tempo. "L’incaricato – afferma Federica Carletti, segretario cittadino – si dovrà occupare di un delicato compito in un contesto che, già da tempo, deve far fronte a problemi di carenza di personale nonostante l’elevato numero di accessi. Vero è che il tema della carenza di personale è trasversale a diversi nosocomi in Regione, ma Carpi ha un numero di accessi tale per cui necessita di un numero adeguato di personale. La carenza è dannosa non solo per i pazienti che meritano un servizio medico all’altezza ma anche per gli stessi operatori sanitari costretti a lavorare in condizioni insostenibili". "Manca una visione politica d’insieme sul futuro della sanità del distretto – prosegue Annalisa Arletti, capogruppo –. Una struttura come il nuovo nosocomio tanto acclamato in campagna elettorale difficilmente risolverà tutti i problemi di natura strutturale e di personale al Ramazzini. Assistiamo al paradosso per cui il Pd interroga e propone atti in Consiglio comunale sui problemi dell’ospedale quando andrebbe ricordato alla Giunta e ai dirigenti che in Emilia Romagna governano loro e che sarebbe ora di smetterla con i proclami".

r.m.