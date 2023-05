"Pronto soccorso, i ritardi nell’ampliamento costeranno 1,2 milioni di euro aila collettività"

"I ritardi nell’ampliamento del Pronto soccorso di Carpi costeranno 1,2 milioni di euro". La considerazione è dela consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi che ha rivolto un’interrogazione alla giunta regionale. Il consigliere vuole sapere "i motivi del ritardo di due anni per l’avvio dei cantieri (situazione che secondo il consigliere ha causato questi aumenti)". Cuoghi spiega "che un primo progetto di ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi, nel modenese, era già stato presentato nel 2021, per un costo stimato dell’opera pari a 3,4 milioni di euro, ma con i ritardi nell’avviare i cantieri le spese per la realizzazione di questi lavori sono lievitate, oggi stimate in 4,6 milioni di euro".

Inoltre sull’argomento, il timore è " i tempi previsti per i lavori, 500 giorni, non saranno rispettati. Rileva poi che con l’ampliamento del pronto soccorso diventa indispensabile il reclutamento, non semplice, di nuovo personale medico e infermieristico".

Cuoghi interroga quindi l’esecutivo regionale su questa "maggiorazione dei costi per l’ampliamento nella struttura carpigiana, in particolare vuole sapere i motivi del ritardo di due anni per l’avvio dei cantieri", situazione che secondo il consigliere ha causato questi aumenti.