Pronto soccorso, l’Ausl: "Nessun servizio ridotto"

Sono state smentite dall’ Ausl le voci ricorrenti sui timori di una riduzione dell’attività del Pronto Soccorso del Santa Maria Bianca. A riproporre il problema è l’ex assessore di Mirandola Giuseppe Forte che a nome di un gruppo di cittadini lamenta il fatto che "se non si sostituiscono i due professionisti che stanno andando in pensione il Ps sarà aperto solo 12 ore". Ad allarmare sono – secondo l’esponente politico mirandolese - "le parole dell’assessore regionale Raffaele Donini che ha annunciato il blocco del turn over e l’intenzione di sospendere tutti i medici a gettone. Quale sicurezza, dopo anche l’abolizione della pronta disponibilità del Servizio di Anestesia e Rianimazione viene garantita ai pazienti ricoverati al Santa Maria Bianca? Dalle 20 alle 8 quanti medici ci saranno per gli oltre 100 posti letto?".

A maggio, infatti, andranno in pensione due medici, la dottoressa Sonia Menghini e dottor Giovanni Davanteri. Ed è vero che hanno tolto il reperibile di anestesia.

"Non è prevista – smentisce seccamente Ausl - alcuna riduzione di orario per il Ps dell’ospedale di Mirandola. L’azienda è impegnata costantemente nell’attività di reclutamento del personale medico con particolare attenzione all’ambito dell’Emergenza-Urgenza. Nel febbraio scorso è stato pubblicato ed effettuato un concorso a tempo indeterminato e, relativamente al primo semestre dell’anno in corso, si è provveduto alla pubblicazione di incarico vacante MET (medico di emergenza territoriale) per il Ps di Mirandola. Inoltre, sono continuamente attuate sinergie interne al dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza per il supporto di personale tra Ps della rete".

A sostegno della attenzione prestata per il Ps di Mirandola, l’Ausl ricorda che "all’interno del Ps di Mirandola è stato attivato, unica esperienza tra i Ps degli ospedali di provincia, l’ambulatorio della bassa complessità (ABC), attualmente operativo nelle ore notturne, che consente di gestire i codici verdi e bianchi, separandoli così dai pazienti più gravi". In merito, poi, alla disponibilità degli anestesisti l’Ausl ribadisce che "non vi è alcuna diminuzione dell’assistenza ai pazienti, poiché la modifica, introdotta a seguito della sospensione temporanea dell’attività di assistenza al travaglio-parto, non ha riguardato il personale presente all’interno dell’ospedale bensì esclusivamente la pronta disponibilità di una figura anestesiologica in reperibilità dal proprio domicilio". Pertanto, conclude l’Ausl "Il personale medico presente per le emergenze nelle ore notturne e festive rimane pertanto costituito dalle tre figure di medico di Ps, medico internista e medico rianimatore".

Alberto Greco