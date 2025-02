"Pronto soccorso riqualificato entro il 2026"

Verrà riqualificato entro fine 2026, il pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo, complice in investimento da oltre un milione e mezzo di euro sul quale si sono innestati, ieri, gli atti che danno il via al progetto, già finanziato. L’intervento prevede l’adeguamento e la rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso sassolese e sarà sostenuto da 1,2 milioni di euro stanziati dall’Azienda USL di Modena attraverso un finanziamento regionale, mentre 500mila euro vengono ‘coperti’ da Ospedale di Sassuolo SpA, che saluta con soddisfazione questo decisivo step, che si muove proprio in contemporanea alle celebrazioni per il ventennale di attività della struttura di via Ruini.

"Grazie al lavoro congiunto degli uffici tecnici, che avevano sottoscritto i documenti progettuali, e all’approvazione del quadro economico e finanziario, entra nel vivo la fase progettuale esecutiva che ha ottenuto tutte le autorizzazioni a livello regionale e ministeriale", si legge sulla nota con cui Ospedale e Comune di Sassuolo danno conto dell’approvazione, da parte dell’AUSL di Modena, della ‘Convenzione’ in merito all’affidamento della attività di progettazione, individuazione del contraente ed esecuzione dei lavori. Che comporteranno una completa rifunzionalizzazione degli spazi esistenti per garantire la capacità di risposta a volumi d’attività sempre maggiori, massima sicurezza per gli operatori e spazi di lavoro adeguati alle nuove esigenze andando a rafforzare l’offerta garantita dalla sanità pubblica provinciale alla popolazione, in un’ottica di sempre maggiore integrazione tra le tre aziende sanitarie locali. "Un ospedale vicino alle persone, che cresce con la città e per la città. L’ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale – commenta il sindaco Matteo Mesini – è una notizia straordinaria per tutta la nostra comunità perché rafforza uno dei servizi più importanti, il primo punto di riferimento per chi ha bisogno di cure urgenti, che è fondamentale sia all’altezza delle esigenze del nostro territorio".

L’intervento riguarderà circa 660 metri quadrati, su una superficie lorda complessiva del Pronto Soccorso di oltre mille, e poco più di un centinaio di metri quadrati di porzioni esterne e, aggiunge Mesini "conferma il valore dell’ospedale e la qualità del lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari, cui va il mio più sincero grazie a nome di tutta la città. Sassuolo – conclude il primo cittadino - merita un ospedale moderno, efficiente e sempre più attento alle persone".

Stefano Fogliani