"Pronto soccorso, ritardi e costi aumentati"

Il cantiere per l’ampliamento del Pronto soccorso del Ramazzini continua a suscitare interventi da parte delle opposizioni. Fratelli d’Italia interviene sul tema, esplicitando alcuni dubbi che "emergono sulle criticità organizzative e strutturali, sui tempi di realizzazione e sui costi effettivi del progetto", afferma Federica Carletti, segretario cittadino Fratelli d’Italia. "Come Fratelli d’Italia Carpi riteniamo necessaria e utile qualsiasi attività che possa migliorare le condizioni ambientali e di lavoro in ambito ospedaliero, soprattutto nel comparto di emergenza e urgenza del nostro Pronto Soccorso che ricordiamo è secondo solo al Policlinico come numero di accessi. Stiamo già preparando un’interrogazione in Regione, come Gruppo Fratelli d’Italia, utile a capire i motivi per i quali, un progetto già presentato e accantierato nella primavera 2021 con costi di realizzazione pari a 3,4 milioni di euro, sia rimasto fermo per poi essere ripresentato dopo 2 anni ad un costo di 4,6 milioni, maggiorato quindi di oltre 1 milione nonostante le opere risultino essere le stesse. Poteva essere una cifra inferiore se non si fosse atteso così tanto per partire con i lavori?".

"Il grande dubbio che emerge – prosegue – è se questo progetto di ampliamento sarà accompagnato da concrete e non più prorogabili attività volte al reclutamento di medici e infermieri, necessari perché tutto il sistema sanitario carpigiano possa reggere. Siamo seriamente preoccupati per le sorti del nostro nosocomio, anche perché ad oggi non esistono ancora dettagli di progetto del nuovo ospedale ma solo promesse da parte dell’Amministrazione e della Ausl. Il nostro compito, come partito di opposizione alla sinistra che amministra la città, sarà soprattutto quello di vigilare sui tempi del cantiere. 500 giorni non sono pochi, per una struttura, quella del Ramazzini, che da anni necessita (e necessiterà in futuro) di costante manutenzione. Stante i tempi che si dilatano enormemente sui cantieri, non ultimi gli esempi di Palazzo Pio e Corso Roma, sarà essenziale capire se questi nuovi lavori sapranno rispettare i tempi scritti nella procedura d’affidamento".

Maria Silvia Cabri