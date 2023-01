"Pronto soccorso, situazione molto critica Ma noi, in prima linea, non possiamo crollare"

"Purtroppo negli ultimi anni ho constatato che alla maggior parte delle persone non è chiara la funzione del pronto soccorso, a cui ci si deve rivolgere solo in caso di urgenze che non possono essere procrastinate". A parlare è Matteo d’Arienzo, medico di pronto soccorso al Policlinico. "Sono ventitré anni che faccio questo lavoro e non ho mai visto una situazione così critica – dice Giuseppe Pezzuto, direttore del Pronto soccorso del Policlinico –. I pronto soccorso sono a rischio di implosione, lavoriamo continuamente in équipe per gestire una situazione che spesso è fuori controllo. Ma noi non possiamo crollare, perché siamo i guardiani che reggono il bisogno di salute della popolazione, costantemente in prima linea. L’abitudine a un accesso indiscriminato senza averne reale motivo provoca un sovraccarico tale che pregiudica il buon funzionamento del servizio. È come una Cinquecento che va alla velocità della Ferrari ma con metà della benzina!". Fare medicina è ancora una vocazione e se sei medico in pronto soccorso fai i conti con condizioni sempre più precarie, con molte responsabilità e non sempre adeguatamente riconosciute. "Salvare una vita – afferma il direttore – è una cosa che ci fa camminare a un metro da terra, fino a quando la frustrazione non ci riporta con i piedi per terra". Frustrazione anche perché è aumentato il bisogno dal punto di vista sociale e ciò ricade anche sugli ospedali. "Tempo fa ci fu portato in ospedale dalle forze dell’ordine un bambino di tre anni che vagava di notte per strada da solo – racconta d’Arienzo –. Era sporco e non parlava. Un’infermiera se ne prese particolare cura, lo lavò e lo pulì: è stato un atto d’amore che mi ha molto colpito". In molti campi i professionisti devono separare la parte tecnica da quella umana. Un medico non può farlo. "Quella volta che arrivò una bimba già deceduta... notai subito che aveva gli stessi sandaletti di mia figlia. Non riesco ancora a pensarci senza commuovermi – dice GiuseppePezzuto –. Ma poi ci sono anche i momenti belli, quelli che festeggiamo tra di noi al cambio turno, come un parto precipitoso che rallegra sempre". "Sono passati dieci anni ma ho ancora viva l’emozione di quel giorno che stavo eseguendo da dieci minuti un massaggio cardiaco su un uomo giunto quasi dissanguato in pronto soccorso – ricorda Giovanni Vinci –: ho sentito una piccola vibrazione sotto le mani e il muscolo cardiaco che riprendeva lentamente battere. La sua vita era salva. Oppure quel giorno che durante le visite un’anziana signora ha detto a suo figlio indicandomi ‘quello è il dottore che mi ha salvato la vita’...". Giuseppe, Giovanni e Matteo in un minuto prendono decisioni che possono fare la differenza tra la vita e la morte. Sono tante le rinunce che vengono richieste a un medico di medicina d’urgenza, ma loro non hanno dubbi: "E’ ancora il mestiere più bello del mondo".

Paolo Tomassone