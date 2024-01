Pronto soccorso, superlavoro. Botti, i feriti sono tre: ustioni alle mani per un 14enne

Una notte sì ricca di festeggiamenti, ma non priva di rischi. Sono state ben tre, infatti, le persone arrivate nei Pronto Soccorso della provincia per ferite da botti: nel dettaglio, al Policlinico è stato trattato un 18enne con ferite alle dita di una mano per lo scoppio di un petardo, a Baggiovara una signora di 55 anni per una piccola lesione da fuoco d’artificio alla mano, mentre al Ps di Carpi è stato trattato invece un 14enne pakistano con lievi ustioni alle mani. Si tratta comunque, per tutti e tre, di ferite minori, con prognosi di pochi giorni. "Abbiamo registrato anche – spiega Stefano Pigati, medico del Pronto Soccorso di Baggiovara – diversi accessi di pazienti in stato di ebbrezza. Gli accessi nella nottata sono stati poco meno di cinquanta: abbiamo avuto alcuni codici rossi (gravi, ndr), molti arancioni e azzurri". Circa duecento i pazienti trattati complessivamente in tutti i Ps, mentre per quanto riguarda la Centrale Operativa del 118, le emergenze gestite nella provincia sono state ben 105, in diminuzione rispetto allo scorso anno quando furono 124.

"Un ultimo dell’anno piuttosto tranquillo. Le ambulanze hanno sì lavorato tutta la notte, ma tutto sommato possiamo dire che è trascorsa senza troppe criticità – conferma Valerio Benatti, coordinatore del 118 di Modena –. Tre i feriti a causa dei botti, i quali si sono però presentati direttamente al Pronto Soccorso".