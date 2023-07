Prontobus, fermata vicino alla piscina

Il Servizio di mobilità Prontobus di Castelfranco, promosso dal Comune insieme all’Agenzia per la Mobilità di Modena e gestito da SETA, è stato implementato con un’ulteriore fermata davanti alla Piscina Komodo. "Abbiamo ritenuto che potesse essere di grande utilità per la cittadinanza poter usufruire di una fermata aggiuntiva proprio in prossimità della piscina, in particolar modo per i bambini e gli anziani, per poterli rendere autonomi nel raggiungere la struttura" ha detto l’assessore alla Viabilità Omar Giovanardi. Prontobus è un servizio a chiamata: le corse per vanno prenotate 60 minuti prima.