Propaganda pro jihad, magrebino perquisito

Pubblicava reel e post di propaganda jihadista: è stato individuato e perquisito. Si tratta di un giovane di origini marocchine di 24 anni residente nella nostra città ma domiciliato a Bergamo. Il 24enne è indagato per istigazione a delinquere commessa attraverso strumenti informatici. L’operazione risale a qualche giorno fa quando la polizia, nell’ambito di una indagine svolta sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Bologna, ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale, personale ed informatica nei confronti del 24enne.

Una perquisizione scaturita da una complessa indagine svolta negli ultimi due anni dalla Digos di Bologna e dal centro operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia Postale nel corso della quale era stata effettuata una importante attività di monitoraggio sui social. Proprio nel corso della stessa gli investigatori erano ‘incappati’ nel Facebook del giovane internauta, caratterizzato da oltre 5.000 followers.

Sulla ‘pagina’ del giovane gli agenti avevano individuato numerosi reel che richiamavano la propaganda jihadista tipica di organizzazione terroristiche come l’Islamic State: canti, video ed altri contenuti multimediali che richiamano, tra l’altro, gesta di mujaheddin dell’Islamic State, autori di azioni suicide in nome e per conto di tale organizzazione terroristica, o richiami al jihad armato. Non solo: in alcuni messaggi individuati dai poliziotti era chiara la forte critica e condanna al mondo occidentale. Più in generale, l’analisi svolta sul profilo del 24enne rimasto per lungo tempo a Modena ha permesso di rilevare che tra gli oltre 300 reel pubblicati, oltre 60 contenevano canti che, apparsi anche su piattaforme dell’Islamic State, aventi una connotazione di carattere jihadista.

All’esito degli accertamenti è quindi scattata la perquisizione nei confronti del 24enne che, nel frattempo, si era più volte spostato all’interno del territorio italiano, sempre senza lasciare traccia dei suoi movimenti, per poi approdare a Bergamo. Sono in corso ulteriori attività di analisi del dispositivo telefonico sequestrato al giovane indagato.

Valentina Reggiani