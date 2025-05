"Proposte concrete per gli studenti"

Con il professor Capra pubblichiamo la prima delle quattro interviste che ci porteranno a dialogare con i candidati alla carica di rettore di Unimore. Un ruolo prestigioso ma che deve abbinare a strategie di alto profilo proposte concrete, calate nella realtà degli studenti. Pur rilevando come il nostro Ateneo sia sicuramente tra i migliori in Italia – "pienamente soddisfacente" a detta dell’Agenzia nazionale di valutazione –, restano nodi irrisolti che gravitano tutt’attorno alla didattica. Ad esempio, il problema alloggi (vedi anche le polemiche sul nuovo campus...). Vanno migliorati servizi e opportunità d’accoglienza. Per non parlare dei costi insostenibili.