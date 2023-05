Proroga payback, biomedicale in fibrillazione "Stop assunzioni e investimenti congelati"

A fine giugno scade la proroga concessa per il pagamento da parte delle aziende fornitrici del cosiddetto "payback sanitario", una misura di controllo della spesa pubblica che si applica al settore dei dispositivi medici istituita dal Governo nel 2015 ma mai attuata sino ad ora.

Prevede che le aziende produttrici di dispositivi medici ripaghino le rispettive Regioni di appartenenza per lo sforamento dei loro budget di spesa, contribuendo economicamente al ripianamento.

Le decisione di introdurlo ora ha messo in allarme le imprese che sono ricorse massicciamente ai Tar. Ne parliamo con Oliviero Pelosini, amministratore delegato e Cfo del Gruppo B. Braun in Italia.

Dottor Pelosini cosa non la convince?

"E’ come se un datore di lavoro chiedesse ai suoi collaboratori di contribuire per le sue perdite di esercizio restituendo una parte dello stipendio. Tra l’altro, il payback ha effetto retroattivo e dunque le imprese dovrebbero pagare per il ripianamento non solo in futuro ma anche per gli anni passati, con conseguenze molto pesanti sulla liquidità. E’ evidente che si tratta di una norma iniqua, incostituzionale ed immorale. Se in prima battuta è tutto il settore produttivo ad essere colpito, le vere vittime saranno i lavoratori del settore, il sistema sanitario e soprattutto i pazienti e i cittadini, perché verrebbero a mancare dispositivi medici di qualità, anche salvavita. Voglio ricordare che si parla di un onere complessivo di 2,2 miliardi di euro che andrebbe a ricadere sulle spalle di aziende che solo per il 6,4% sono grandi multinazionali come noi, per il resto si tratta di PMI. Siamo in attesa degli sviluppi e restiamo fiduciosi".

Quale impatto avrà dunque il payback?

"Per quanto riguarda le imprese più grandi e le multinazionali, si troverebbero a considerare l’Italia un Paese non più interessante dal punto di vista degli investimenti, con il rischio di un abbandono del mercato; le PMI si troverebbero di fronte a grandi crisi quando non al fallimento. Questo comporterebbe conseguenze anche per lo Stato, poiché disgregare una filiera che genera 12 miliardi di fatturato significa creare disoccupazione, rinunciare ad una porzione di PIL e agli incassi dell’erario. Il SSN ne sarebbe direttamente colpito poiché si verificherebbe una carenza di dispositivi medici, anche ad alta tecnologia e salvavita. Ma soprattutto, rischia di venire meno l’assistenza sanitaria di qualità universale perché è prevedibile che le imprese che resteranno sul mercato rivolgano il proprio business al settore della sanità privata, che non applica il payback ma non è accessibile a tutti. Alla fine, le conseguenze ricadrebbero su tutti noi come cittadini e pazienti".

Cosa accadrà nel caso di B. Braun?

"Al momento noi – così come molte altre grandi aziende – abbiamo congelato gli investimenti in modo trasversale. Con questa grande incertezza all’orizzonte, abbiamo sospeso ad esempio le assunzioni e numerose attività. Nell’ipotesi che venga confermato il payback, valuteremo l’impatto a breve e lungo termine e in base a queste considerazioni si deciderà se e in che modo continuare ad investire in Italia. B. Braun è presente in Italia, ricordo, con quattro aziende, tra le quali B. Braun Avitum di Mirandola e dà lavoro a 700 dipendenti".

Alberto Greco