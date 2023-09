Proroghe al 15 novembre, Confindustria Ceramica critica cambio regole

Con il Decreto proroghe, varato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre, si anticipa al 15 novembre, anziché a fine dicembre, il termine ultimo per la compensazione dei crediti di imposta di sostegno alle aziende energivore. Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, commenta così: "I crediti di imposta sono stati una misura fondamentale per sostenere parzialmente la competitività internazionale delle imprese ceramiche minacciata anche dai costi energetici impazziti. Cambiare le regole in corsa – spiega – è sbagliato e pericoloso".