Prosa e cabaret. Il Carani presenta il nuovo cartellone

Arturo Brachetti, Simone Cristicchi, Alice, Lella Costa e Serena Sinigaglia, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Katia Follesa, Matthias Martelli e Fabrizio Bosso, Giuseppe Giacobazzi, Roberta Biagiarelli. Sono solo alcuni dei nomi che saliranno sul palco del teatro Carani nel corso della stagione 2025/26, presentata ieri. "Una stagione che non si accontenta di intrattenere, ma suggersice un modo nuovo per stare insieme, per emozionarsi e pensare, nel segno della qualità", ha detto Claudia Borelli, Presidente della Fondazione Teatro Carani.

Riaperto nel marzo dell’anno scorso, dopo 10 anni di chiusura, "il Carani – ha aggiunto Borelli - vuole continuare a crescere insieme alla città. E siamo felici di presentare una proposta ancora più ricca, varia e ambiziosa". Nove gli spettacoli in abbonamento, che spaziano dai ‘classici’ al musical, al cabaret alla prosa contemporanea e al balletto senza trascurare le proposte più ‘locali’, della rassegna ‘La Città in Scena’, cui si aggiungono ‘Cafè Carani’, una settimana di eventi speciali che vede il teatro trasformarsi in un club, con la platea popolata di tavolini ai quali sorseggiare un drink, e resta confermata la programmazione cinematografica.

"La varietà diventa un punto di forza: vogliamo che ogni spettatore, ogni famiglia, ogni giovane, trovi nel Carani un luogo di scoperta, di emozione, di incontro", ha detto ancora Borelli, aggiungendo come "il nostro palco sarà a disposizione della città".

Uno spazio vivo e condiviso: lo storico teatro sassolese, complici anche le traversie che ne hanno accompagnato la storia, è diventato una sorta di simbolo attorno al quale si raccoglie un pubblico che mantiene intatta la sua voglia di essere intrattenuto ma soprattutto sorpreso. "La stagione si preannuncia ricca di emozioni – ha detto il sindaco Matteo Mesini – grazie ad un programma che coniuga prosa e comicità, musica e balletto, offrendo spazio anche alle famiglie e agli artisti del territorio. Il Comune continua a essere parte attiva e determinante in questo progetto, e crede nel teatro come motore di cultura, vita e socialità per la nostra comunità".

Gli abbonati della stagione scorsa possono rinnovare l’abbonamento in biglietteria o online dal 24 giugno al 5 luglio, con possibilità di cambio posto, i nuovi abbonamenti saranno in vendita da martedì 2 settembre, mentre i carnet e i biglietti degli spettacoli fuori abbonamento saranno in vendita da mercoledì 3 settembre. Informazioni su www.teatrocarani.it, scrivendo o telefonando allo 05361878833.

Stefano Fogliani