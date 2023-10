Prosa e commedia al Michelangelo. Mafia, rock e la politica di Travaglio

Sarà un finale di ottobre da non perdere al teatro Michelangelo. Oggi e domani continua la stagione di prosa con Antonio Grosso, che torna al Michelangelo dopo il successo di "Minchia Signor tenente". Si tratta di uno spettacolo che affronta il tema difficile e spinoso della mafia con intelligenza, ironia e sensibilità. Al centro la vita di una piccola stazione dei carabinieri in un paesino della Sicilia, nella quale si vive un’ordinaria, lenta ma divertente quotidianità, interrotta dalla notizia della possibile presenza in paese di un pericoloso latitante e della improvvisa e violenta morte di alcuni giovani militari. Lo spettacolo è compreso nell’abbonamento Prosa14, Tipo B e Coop.

Domenica 29 alle 21, Marco Travaglio inaugura la rassegna "Oltre" con il suo "I migliori danni della nostra vita". Il giornalista racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi cinque anni di storia italiana: ovvero come i poteri della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita. E come possiamo difenderci da questi golpisti 2.0? Sorridendo di più e informandoci meglio.

Poi venerdì 27 ottobre alle 21, i Perfect View saranno in concerto con "Bushido". E’ una Rock Opera che unisce contaminazioni della musica orientale e riferimenti culturali del Giappone al tempo dei Samurai, alle tipiche sonorità del rock. La band interpreterà dal vivo l’omonimo concept album – pubblicato in primavera con Lions Pride Music – ma la narrazione musicale sarà integrata da quella visiva di immagini suggestive che, ispirandosi ai manga giapponesi, racconteranno i momenti salienti della storia del protagonista Koji, nonché da quella attoriale, grazie alla magnifica voce di Ruggero Andreozzi. La rock opera teatrale "Bushido" si snoda attraverso veri e propri atti, mutuando il retaggio della tradizione classica e rielaborandola in chiave moderna. Il protagonista affetto da una disabilità fisica decide di intraprendere un percorso di crescita morale e spirituale, secondo la tradizione dell’onore e del rispetto, tipica della disciplina dei samurai e lo fa seguendo "la via del guerriero" il Bushido appunto. Il genere musicale è un rock melodico che proprio come nell’opera a guisa di vero e proprio linguaggio, si adatta ed interpreta al meglio il momento preciso della narrazione, attraverso dinamiche più dolci o più sostenute. Arrangiamenti e sonorità riconducibili alle melodie giapponesi sono altresì presenti unitamente alla voce narrante giapponese.