Prosegue il piano per riqualificare la Casa del Fattore

Prosegue il percorso relativo al progetto Spillover, che riguarda la riqualificazione della Casa del Fattore della Rocca Rangoni. Ma per realizzare una scala adeguata anche per l’accesso alle persone disabili, bisognerà abbattere la magnolia del cortile interno della Rocca. A renderlo noto è l’amministrazione comunale: "A seguito dell’autorizzazione della Soprintendenza possono partire le operazioni relative alla progettazione esecutiva. Ricordiamo che questo importante progetto è stato reso possibile grazie al co-finanziamento di più di 700mila euro da parte della Regione. Nel novembre 2021, il Comune ha presentato un progetto finalizzato a riqualificare questa parte della Rocca e mettere a disposizione della comunità spazi versatili e multifunzionali: aule per la formazione, sale per incontri ed eventi, spazi espositivi e show-cooking, location per matrimoni ed eventi…". Sulla questione della magnolia da abbattere, l’Amministrazione spiega che, per compensare, si impegna "a mettere a dimora, nell’area a verde della Rocca, una pianta di specie autoctona".