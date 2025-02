"Proseguire con lo sviluppo a ’rete’"

"Il cuore della sanità modenese sta nella logica di rete, che prevede come hub gli ospedali Policlinico e Baggiovara, in area sud la rete dell’ospedale di Sassuolo in collaborazione con gli ospedali di Vignola e Pavullo, in area nord gli ospedali di Carpi e Mirandola, e la rete delle strutture convenzionate". Così il presidente della Commissione sanità in Regione Gian Carlo Muzzarelli. "Un modello coerente con gli investimenti Pnrr e regionali, già programmati e in corso su tutto il territorio, prevede lo sviluppo delle strutture previste, quali osco, case della comunità, hospice, oltre al necessario potenziamento delle reti tecnologiche e degli investimenti per le tecnologie delle diverse strutture. È fondamentale rafforzare le strategie collaborative all’interno del territorio provinciale per fare rendere al meglio la qualità della sanità regionale, anche con un rafforzato rapporto con l’Università e i medici di medicina generale".