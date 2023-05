Prossima tappa la zona Musicisti

L’introduzione del sistema procederà di settimana in settimana fino a metà luglio. Ieri è partita la zona di San lazzaro-Modena Est, lunedì 5 giugno si aggiungerà la zona musicisti (indicativamente ll perimetro comprende via Ciro Menotti, via Divisione Acqui, via Emilia Est), mentre lunedì 12 l’area si allargherà alla Sacca e alla zona di via Mercato-viale Gramsci.

Continuando, lunedì 19 il nuovo sistema di raccolta porta a porta si estenderà alla zona Crocetta (a nord di via Nonantolana nord)

e lunedì 266 toccherà alla zona Santa Catarina e alle vie dei mari (a sud di via Nonantolana).

Settimanalmente, spiegano da Hera, verranno comunicati i dettagli della partenza di ogni zona, con l’evidenza esatta dei perimetri.

Intanto, nelle prossime settimane proseguiranno gli interventi sulle isole stradali del quartiere 3: sono previsti nuovi cassonetti per le raccolte differenziate e il cassonetto indifferenziato apribile solo attraverso la Carta Smeraldo.

Il cambiamento da un sistema all’altro è comunque molto graduale. Per esempio, dicono da Hera, "nel quartiere due in questi giorni i cassonetti stradali previsti dal nuovo servizio saranno posati, in sostituzione di quelli esistenti, a partire dalla prossima settimana, con una progressione che durerà alcune settimane. Inizialmente, i nuovi contenitori dell’indifferenziato saranno apribili liberamente, senza necessità di avvicinare la Carta Smeraldo al lettore. Questo per consentire ai residenti di prendere confidenza con il nuovo strumento e lasciare ulteriore tempo a eventuali ritardatari per ritirare il kit con la Carta Smeraldo".