Prostituzione minorile: in quattro a processo Ragazzina rivela gli incontri con un imprenditore

E’ entrato nel vivo ieri, in tribunale a Modena, il processo per prostituzione minorile che ha visto finire alla sbarra un imprenditore 57enne modenese. L’uomo e le altre tre imputate, tutte nordafricane, rispondono a vario titolo di reati pesantissimi: prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e corruzione di minore. Secondo le accuse, infatti, l’imprenditore avrebbe ‘scelto’ le ragazzine, tutte giovanissime, in base alle fotografie mostrate dalle tre donne per poi consumare rapporti sessuali con le minori all’interno di hotel in particolare della bassa modenese. Il 57enne, però, pare fosse solito spostarsi anche fuori provincia per poter incontrare le giovanissime vittime. Le cifre – secondo le accuse – andavano da 250 a mille euro per prestazione. Almeno tre le vittime del presunto giro di prostituzione minorile. Ieri, in aula, è stata sentita una delle vittime, ovvero delle ragazzine finite nella rete della prostituzione minorile. Ha raccontato in aula come era avvenuto l’incontro con l’imputato, spiegando di essere stata accompagnata da una delle altre donne che sono finite a processo per reati gravissimi.