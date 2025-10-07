Protagonisti di un grande viaggio . Carlino d’oro ai testimoni storici: "Il giornale è un lavoro di squadra"

Ci sono relazioni e amicizie che durano nel tempo. E questi legami sono preziosi come l’oro. Realizzare un giornale, e soprattutto un quotidiano che nasce nuovo ogni giorno, richiede un grande lavoro di squadra: anche lungo i suoi decenni modenesi, il Resto del Carlino si è affermato grazie all’intelligenza, all’ingegno e all’impegno di tante persone.

Al termine dell’evento di ieri pomeriggio, dunque, è stato consegnato un Carlino d’oro – riproduzione della moneta da cui il giornale prende il nome – ad alcuni ‘testimoni’ speciali di questo percorso, anche se ovviamente il riconoscimento si estende, tramite loro, a tutti coloro che sono stati e sono parte della famiglia del Carlino a Modena.

Un Carlino d’oro è stato dunque attribuito a Graziano Manni che ha guidato la redazione di Modena ininterrottamente dal 1970 al 1992, e un altro è stato riservato alla memoria di Roberto G. Rolando, ‘colonna’ del giornalismo modenese, che ci ha lasciato nell’agosto di quattro anni fa.

Abbiamo voluto ricordare anche altri grandi collaboratori e amici del Carlino, Ferruccio Veronesi, decano dei critici d’arte, scomparso la scorsa estate, ed Enzo Degli Angeli, vignettista e illustratore di profondo acume e sagacia che con le sue caricature per molti anni ha ‘illuminato’ la cronaca di Modena. Un altro Carlino d’oro è stato consegnato a Elio Giusti, storico collaboratore sportivo dell’edizione di Modena: con lui abbiamo ‘pedalato’ per molti anni, e in lui abbiamo voluto simbolicamente ringraziare tutti i collaboratori che con i loro contributi hanno fatto e ancora ‘fanno’ il giornale.

Non poteva mancare un Carlino d’oro per Beppe Zagaglia (che peraltro proprio domenica ha compiuto i suoi bellissimi 92 anni), fotografo e firma amata del giornale, una fucina di ricordi, immagini, nostalgie e riflessioni argute. Proprio di Zagaglia i quadri – dedicati a Modena e alle pietre del Duomo – esposti ieri sera in occasione dell’evento.

A suggello della breve cerimonia, abbiamo voluto riservare una sorpresa, un Carlino d’oro per Alessandro Fiocchi, che ormai da molti anni è il fotografo ufficiale della nostra redazione: grazie a lui e al suo obiettivo, ogni giorno il Carlino lancia uno sguardo nuovo su Modena e il suo territorio, un mondo che cambia quotidianamente sotto i nostri occhi.