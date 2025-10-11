Proteggersi dall’influenza . Vaccinazioni da lunedì, pronte 167mila dosi: "Un atto di comunità"

Prende il via lunedì, 13 ottobre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale per il territorio regionale. Sono 167mila le dosi destinate alla provincia di Modena, che verranno somministrate dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta o nelle farmacie che hanno deciso di aderire.

Lo scorso anno la ’stagione’ delle vaccinazioni ha registrato una copertura del 22,4% nella provincia di Modena (rispetto alla copertura regionale del 21,8%), con un picco del 61,8% tra gli over 65 (media in Emilia Romagna del 59,7%). "Anche quest’anno – dichiara Alessandra Fantuzzi, direttrice del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Usl di Modena – ci siamo organizzati per garantire una logistica efficiente dei vaccini antinfluenzali. L’influenza può sembrare una malattia banale, per alcuni la guarigione è spontanea, ma non è sempre così: è necessario proteggersi, soprattutto se si è tra le categorie a rischio".

La registrazione delle vaccinazioni sui sistemi gestionali permette di monitorare l’andamento delle adesioni e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di copertura raccomandati.

"La media dei vaccinati a Modena rimane ancora bassa, sebbene sia leggermente superiore a quella regionale – aggiunge Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Speriamo che la quota di vaccinati possa aumentare".

La vaccinazione è raccomandata per tutti, con particolare attenzione agli over 60, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni e ai pazienti cronici, più esposti a forme gravi di influenza.

L’obiettivo, secondo Mattia Altini, direttore generale dell’Azienda Usl di Modena, è quello di mettere al centro i cittadini.

"La vaccinazione è un atto di comunità – ricorda Altini – vaccinarsi è un modo per fare qualcosa per sé e per gli altri. Ciò è molto importante per ridurre i rischi di tutti gli eventi conseguenti alla mancata vaccinazione".

Quest’anno una particolare attenzione è volta alla categoria dei malati cronici, più esposti a forme gravi di influenza e con tassi di vaccinazione, nelle passate stagioni, ancora inferiori al 50%.

Come hanno sottolineato Daniele Bandiera, presidente dell’Associazione Giovani Diabetici di Modena e della Federazione Diabete Emilia-Romagna, e Franca Pirolo, volontaria dell’Associazione Malati Oncologici di Carpi, è necessario mantenere alta l’attenzione sul tema.

"Tutta la popolazione dovrebbe essere sensibile a questa tematica – evidenzia Bandiera – per le persone con il diabete è ancora più importante: il vaccino è fondamentale per evitare complicazioni che possono portare al ricovero in ospedale".

Coinvolti in prima persona i medici di medicina generale nella promozione della campagna vaccinale.

"Il nostro compito – spiega Federica Giusti, medico di medicina generale – è individuare le categorie più a rischio e promuovere attivamente la vaccinazione. Un altro elemento fondamentale è la capillarità: conoscendo bene la popolazione possiamo arrivare anche ai pazienti fragili, spesso più difficili da raggiungere".

Un gesto simbolico per inaugurare la stagione vaccinale: al termine della conferenza di presentazione del vademecum, si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino i direttori generali delle aziende sanitarie, tra cui Stefano Reggiani (dg ospedale di Sassuolo) e i medici delle principali aziende ospedaliere del territorio.

Il vaccino antinfluenzale sarà gratuito per over 60, donne in gravidanza, bambini dai 6 mesi ai 6 anni e persone con patologie croniche. Tra le categorie interessate anche operatori sanitari, donatori di sangue, volontari e chi lavora a contatto con animali a rischio di infezione. Chi non rientra nelle categorie che hanno diritto alla vaccinazione gratuita può comunque acquistare il vaccino in farmacia e richiederne la somministrazione al proprio medico di medicina generale o presso la farmacia stessa, se aderente. In occasione della vaccinazione antinfluenzale sarà possibile ricevere anche quella anti Covid-19: co-somministrazione.

È stato ribadito, a più voci, il valore di responsabilità civica/sociale di vaccinarsi tutelando non solo se stessi ma anche gli altri.