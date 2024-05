Proteste alla Madonnina: "Siringhe tra l’erba alta nel parco dei bambini. E spaccio a tutte le ore"

Spaccio, siringhe abbandonate nell’erba alta a pochi passi dai bambini che giocano e cocci di vetro: chi abita nei dintorni di piazza Alessandrini, nel cuore del quartiere Madonnina, denuncia una situazione di degrado esasperante.

Stando alle testimonianze dei residenti, la situazione è peggiorata sensibilmente dopo l’apertura di un negozio etnico in zona, "che vende alcolici a basso costo fino a tarda sera ed è diventato il fulcro di un via vai sospetto di persone che vanno a ubriacarsi in piazza Alessandrini e abbandonano rifiuti di ogni genere sul prato".

In ogni caso, secondo chi vive nei dintorni del piazzale, la situazione più pesante riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti. "Vediamo un andirivieni di persone sospette a tutte le ore del giorno – la denuncia dei residenti – ed è capitato più volte di trovare bambini che giocano a pochi metri da siringhe abbandonate nell’erba dai tossicodipendenti. Purtroppo, piazza Alessandrini ha tante vie di fuga, per cui, quando arrivano le Forze dell’ordine, i malviventi riescono quasi sempre a dileguarsi in tempo". Gli abitanti della zona puntano anche il dito contro il bar che si trova a pochi passi dalla chiesa, per la presenza di slot machines, "nonostante la vicinanza a parrocchia, centro sportivo e scuola".

Facendo due passi alla Madonnina, tanti segnalano disagi ma hano timore a esporsi. In ogni caso sono tutti concordi nel portare l’attenzione principalmente su due aspetti: manutenzione delle aree verdi e sicurezza.

"Abito in questa zona da 25 anni – le parole di Francesca Marangio – e i problemi sono sempre gli stessi. Ci sono momenti in cui tutto sembra perfetto, altri in cui il quartiere cade nel degrado più totale. Dove non c’è manutenzione, è facile che ci siano anche problemi di sicurezza.

Ad esempio, il parco di via D’Avia non è tenuto con cura: l’erba è alta, e specialmente di sera, i residenti hanno paura quando escono di casa. Ho sentito più volte storie di furti, prevalentemente ai danni di ragazzini.

A mio parere, servirebbe una presenza più costante da parte delle forze dell’ordine sul territorio".

"La manutenzione delle aree verdi – chiarisce Alberto Pozzati – deve essere completamente rivista. È da mesi che attendiamo che qualcuno venga a tagliare l’erba, ma non si muove nulla.

Se non ci si prende cura degli spazi comuni, si alimentano dinamiche di illegalità. A tal proposito, credo che in questo quartiere servano più controlli". Tra gli intervistati, sono tanti coloro che segnalano la situazione di via Barchetta.

"Tra via Barchetta e via Monti – dichiara Chiara Capatti – c’è una discarica a cielo aperto piena di sacchi di spazzatura che, addirittura, superano in altezza la recinzione. Tra i rifiuti c’è di tutto e si sente un odore nauseabondo. Mi chiedo se una situazione del genere in un quartiere residenziale sia tollerabile".