Proteste anche al Wiligelmo: "In palestra a piedi e spazi inadatti"

Dal 1° dicembre a oggi molti studenti del liceo scientifico Wiligelmo devono sostenere un’attività supplementare durante le ore di Scienze Motorie: percorrere quasi due chilometri a piedi per andare e tornare dalla palestra. A causa delle difficoltà riscontrate da aMo (Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico di Modena), infatti, gli autobus che conducevano le classi dell’istituto alla palestra della polisportiva Corassori sono stati sospesi per tutte le mattinate di martedì e giovedì e il mercoledì dalle 8 alle 10. A tal proposito, il Comitato genitori del Wiligelmo ha indirizzato una lettera alla Provincia di Modena e alle istituzioni comunali per chiedere risposte a questo disagio. "Nonostante ci sia una palestra nello spazio compreso tra Wiligelmo e Guarini – spiega la rappresentante d’istituto dei genitori, Antonella Sterni – gli studenti del liceo scientifico possono utilizzarla solo quando quelli del Guarini non ci sono. Per sopperire alla situazione, negli ultimi due anni ci è stata assegnata la palestra della Polisportiva Corassori ma, da quando il servizio di trasporto è ridotto, molti studenti devono recarvisi a piedi". Una situazione che diventa ancora più complessa quando piove e che, stando alle parole della portavoce dei genitori, considerando lo spostamento e il tempo necessario per cambiarsi, priva gli studenti di una parte considerevole delle 2 ore di Scienze Motorie. "Quando sono entrata in Consiglio d’istituto – prosegue Sterni – ho chiesto che la palestra adiacente la scuola potesse essere assegnata ad anni alterni a Guarini e Wiligelmo, ma la proposta è caduta nel vuoto. Un altro aspetto che abbiamo denunciato è che non sempre gli spazi delle palestre siano idonei alle lezioni di Scienze Motorie: ad esempio, alcuni degli ambienti della ’Corassori’ sono attrezzati per essere dedicati interamente alle arti marziali". "La nostra richiesta – illustra Sterni – è molto semplice: chiediamo che nell’immediato la Provincia possa fornire i trasporti necessari a portare tutti i giorni i ragazzi alla ’Corassori’ e che, nel lungo periodo, si lavori per garantire anche al Wiligelmo uno spazio adeguato". La Provincia fa sapere che è in corso un’interlocuzione con i due istituti (Wiligelmo e Guarini, ndr) per ottimizzare al meglio l’uso degli spazi per entrambe le scuole, mentre per il trasporto alla palestra ’Corassori’ dobbiamo tener conto delle disponibilità economiche, di mezzi e autisti all’interno del quadro scolastico complessivo che riguarda tutti gli istituti e che ne vede alcuni in difficoltà per l’inagibilità della propria palestra a causa di lavori di miglioramento sismico. E’ nostra intenzione comunque limitare al minimo i disagi".

Jacopo Gozzi