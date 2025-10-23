Proteste in via dell’Abate: "Nel parcheggio del 7B bivacchi e sporcizia. Nessuno interviene"

Proprio in fondo al parcheggio è stata tirata una tenda: dietro c’è un giaciglio con tanto di materasso. Poco distante c’è un secondo giaciglio sistemato a terra, sotto al piccolo portico mentre le vicine aiuole sono state trasformate in wc a cielo aperto ed emanano un tanfo insopportabile. E’ questa la situazione di degrado nel cortile del cinema 7B di via dell’Abate. La realtà è da tempo abbandonata e chi lavora all’interno della sala, ma anche i vicini commercianti, raccontano di una situazione divenuta ormai insostenibile, con via vai continui all’interno del parcheggio e clienti del cinema allarmati per quello o per chi potrebbero trovarsi dinanzi, nel buio, al termine della proiezione. La situazione è degenerata a seguito della chiusura del bar e della nota mensa fettoviaria che rendevano un po’ più viva la zona. In sostanza, oggi, lo storico spazio del dopolavoro ferroviario si è trasformato in una grande luogo di bivacco.

"È una realtà da tempo abbandonata soprattutto dopo che hanno chiuso mensa e bar. Ma chi è rimasto, noi del cinema, deve poter lavorare in sicurezza; le attività culturali vanno sostenute", fa appello la bigliettaia del cinema, Eleonora Vandelli. Lo spazio su cui insiste la sala cinematografica è di proprietà delle Ferrovie dello Stato. "Abbiamo provato a chiamare più volte, ci siamo esposti e lo scorso anno abbiamo effettuato numerose chiamate anche alle forze dell’ordine – spiega ancora Vandelli – ma qua non cambia nulla. Quest’anno abbiamo inviato una mail al Comune e a tutte le istituzioni competenti per far presente lo stato di defrado dell’area, che necessita di una rapida pulizia anche perchè i topi si moltiplicano".

Accanto al parcheggio vi è un altro stabile che è stato recentemente murato dopo i numerosi e illeciti ingressi. "Il magazzino del bar era diventato un hotel abusivo ma qua, la sera, continua a girare un sacco di gente e alle 20 c’è già gente che dorme nei giacigli di fortuna. Io e il proiezionista facciamo a turno la sera; quindi spesso siamo soli e la situazione va gestita quanto prima". Alessio Vandelli, titolare e socio del vicino locale Centrale 66, edificio del comune conferma come il via vai, la sera, sia continuo. "Sono in tanti a dormire la sera in questo parcheggio; siamo vittime di questi personaggi che spesso cercano di entrare anche nel nostro locale ma, avendo il servizio di sicurezza, poi si allontanano. Sarebbe bello poter utilizzare quello spazio per i nostri clienti, come deflusso fumatori anche perchè questo ci consentirebbe di tenerlo monitorato. In questa zona – conclude – ci sentiamo un po’ abbandonati".

