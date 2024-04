Proteste in via Panni: "Corsie ciclabili strette, gli automobilisti creano pericoli"

Un sottopasso contestato dall’opposizione, ma presentato dalla giunta come una risposta a chi si lamentava della ferrovia Modena-Sassuolo, che con il transito in città e i suoi passaggi a livello ostacola il traffico. Un’infrastruttura che ha anche comportato il rifacimento di via Panni, che ora, come succede per diverse strada urbane, presenta alla destra di ogni carreggiata una corsia ciclabile. Viste le dimensioni della strada non si poteva fare di meglio, secondo l’associazione Fiab - Ambiente e biciclette di Modena. Ma per evitare incidenti, secondo il presidente Ermes Spadoni è necessaria una campagna di educazione stradale nei confronti degli automobilisti.

"Come Fiab ricorda sempre – dichiara Spadoni – queste corsie sono destinate prioritariamente alla circolazione delle biciclette ma, se non sono impegnate da ciclisti, possono essere utilizzate da altri veicoli. Sono di fatto la rappresentazione visiva di quanto viene stabilito fin dal 1992 dal Codice della Strada: i veicoli privi di motore devono stare ‘il più vicino possibile al margine destro della strada’ e ‘il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza’. Insomma, la striscia discontinua che vediamo oggi in via Panni serve solo a ricordare una norma che esiste già. Certo – prosegue il presidente di Fiab – sarebbe sempre auspicabile una corsia riservata alle bici protetta da un cordolo o, ancora meglio, una pista ciclabile separata dalla strada di fianco al marciapiede. Ma non sempre le dimensioni della strada lo permettono. In generale, quando si progetta una strada nuova si riesce a separare il traffico veicolare dalle biciclette, quando invece si interviene sul ‘vecchio’ tutto diventa più difficile. Anche perché, quando si va a costruire una ciclabile ex novo di fianco a una strada, spesso si finisce per sacrificare i parcheggi, cosa che crea sempre delle proteste. La cosa da fare quindi – aggiunge Spadoni – è educare gli automobilisti a tenere sempre conto che alla propria destra potrebbe esserci un ciclista. Occorre quindi lasciagli spazio e dargli la precedenza quando occorre. Durante un sopralluogo in via Panni abbiamo potuto verificare le dimensioni della strada e dei marciapiedi esistenti che non consentono né piste ciclabili separate sulla carreggiata, né ciclopedonali sui marciapiedi. Fiab ritiene quindi che la soluzione scelta sia adeguata al contesto, vista anche la concomitante realizzazione di dossi rallentatori con l’istituzione di tratti a 30km/h".

Resta però una difficoltà in più per i ciclisti: "Abbiamo tuttavia alcune osservazioni da avanzare al Comune – spiega il presidente Fiab –Parliamo del l’imbocco della corsia sulla pista del sottopasso in direzione di via Rosselli, che per dare la priorità all’innesto di via Beato Angelico e a un accesso privato, ha sacrificato la linearità del percorso. È sufficiente un sopralluogo per verificare l’inadeguatezza della soluzione adottata che induce i pedoni e i ciclisti ad uscire dalla pista".