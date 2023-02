Proteste in via Rainusso "Sacchi abbandonati davanti ai negozi per tutto il weekend"

Che la raccolta porta a porta stia generando molte polemiche e malcontento è ormai sotto gli occhi di tutti. Ciò che i cittadini lamentano è il degrado causato dalla presenza di sacchi dell’immondizia in bella vista davanti a case e negozi. A confermarlo, in via Rainusso, sono i tanti sacchetti ammucchiati vicino alle attività commerciali. "I sacchi della carta che ci sono qua fuori – fa notare l’avvocato Giorgio Bigarelli, indicando i rifiuti posti all’entrata del palazzo dove lavora – rimarranno qui per tutto il weekend perchè Hera verrà a raccoglierli lunedì". Sicuramente, col passare delle ore, "il numero dei sacchi aumenterà, perchè tutto il palazzo dovrà portare fuori la propria spazzatura". L’avvocato Bigarelli aggiunge: "È davvero vergognoso uscire dal palazzo e vedere ammucchiati questi rifiuti. La situazione sta iniziando ad essere insostenibile. Non capisco perchè nessuno faccia qualcosa per risolvere la situazione. Forse perché qui c’è anche la sede del Pd". Anche Stefano Fontana, titolare di Casa&Co, si lamenta sulla situazione: "In generale, la raccolta porta a porta è gestita malissimo. Inoltre – aggiunge – i rifiuti non vengono quasi mai raccolti presto, ma sempre in tarda mattinata, quando ormai tutte le attività sono già state aperte". Per di più, "è davvero una vergogna che rimangano così tanti sacchi di rifiuti accanto all’ingresso del mio negozio. Sia il sabato pomeriggio che la domenica mattina accolgo tanti clienti e questo è davvero uno spettacolo scandaloso". Un’idea "secondo me molto buona – sostiene Fontana – è quella di prendere un parcheggio che dà sulla strada, transennarlo e buttare i sacchi d’immondizia al suo interno. In questo modo si eviterebbero cumuli sparsi davanti alle attività e, inoltre, si agevolerebbe anche il lavoro del netturbino che non dovrebbe più fare avanti e indietro dal camioncino perchè la spazzatura sarebbe tutta riunita sul ciglio della strada".

Andrea Abate, del bar Spuntino Cafè, interviene: "Sicuramente, non è bello vedere questa immondizia proprio vicino al bar dove lavoro. Basterebbe cambiare il giorno di raccolta della carta – prosegue – così da risolvere parte del problema ed evitare che questi sacchi rimangano esposti tutto il fine settimana". Con il bar, "ho dei cassonetti privati per carta e plastica. Ho dovuto chiamare l’Hera più volte per sollecitare il ritiro dei rifiuti. Il venerdì – conclude – dovrebbero ritirare il cartone, che è separato dalla carta, ma non è mai venuto nessuno a prenderlo". Anche Rina Sisi, titolare dell’attività commerciale Blazer Abbigliamento, interviene: "Questa situazione è assolutamente indecorosa. Non condivido assolutamente, nè da cittadina, nè da commerciante, il modo in cui il Comune sta gestendo lo smaltimento dei rifiuti. Prima di quest’assurda idea stava andando tutto bene". Questo sistema, conclude, "sta funzionando malissimo e, come me, si stanno lamentando anche tantissime altre persone. È assolutamente vergognoso, sia per chi abita qui, sia per chi ha la sua attività, vedere tutti questi rifiuti ammucchiati così". Contattata, Hera fa sapere che "in questi casiè possibile prevedere un’esposizione tardiva della carta il lunedì mattina. E’ necessario che gli amministratori di condominio contattino la multiutility per definire gli accordi".

Sofia Berselli