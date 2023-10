Proteste nel quartiere Musicisti : "Cumuli di rifiuti e viabilità insicura"

"Un quartiere ben servito e a due passi dal centro, ma i disagi non mancano". È il parere dei residenti su zona musicisti, uno dei quartieri più vivibili della città ma che oggi affronta non pochi disagi. Tra gli altri, marciapiedi da rifare, strade dissestate, viabilità pericolosa, pochi parcheggi, facce poco raccomandabili. Oltre a rifiuti abbandonati qua e là, anche in seguito al cambio nella modalità di raccolta. Per Paola Marchi, "ci sono foglie dappertutto e non puliscono bene. I marciapiedi sono dissestati e ci sono monopattini ovunque a volte anche sui marciapiedi. Ma anche andare in bicicletta, ad esempio in via Puccini, non è particolarmente sicuro. Poi vedere tutto questo pattume davanti alla porta di casa non è granché, e in più vanno tenuti in casa per una settimana. Per chi ha il giardino anche anche, ma per chi vive in condominio…". Come lei, Beatrice Corica: "Sporcizia e strade dissestate. Da neo-mamma sono sempre in giro con la carrozzina e sono un po’ in difficoltà, ma anche in bicicletta bisogna stare attenti. Sono tutte strade molto strette, quindi il fatto di avere il doppio senso di circolazione le rende un po’ pericolose". È d’accordo Giordana Rubini. "Abito qui da una vita, è una zona vivibilissima, ben servita e vicino a tutto ma con molti problemi. Ci sono buche ovunque, e bisognerebbe rifare i marciapiedi. I parchi sono sporchi e pieni di bottiglie". Le fa eco Maria Gabriella Carnevali: "Purtroppo è diventata una zona difficile per lo sporco, per la gente che la frequenta, ci sono molti negozi chiusi quindi non attira molto. Soprattutto verso il pomeriggio e la sera diventa una zona terribile, buia con gente di ogni tipo e pericolosa. La viabilità è un disastro, i parcheggi non si trovano, gli autobus a volte passano a balla, biciclette in contromano".

Secondo Martina Bussetti, "viale Verdi e le zone più vicine al centro sono abbastanza pulite. Certo è difficilissimo parcheggiare, infatti sto andando in bicicletta a prendere la macchina al garage dove la teniamo. Però in bici si gira abbastanza bene, soprattutto in viale Verdi che è una delle vie migliori a livello di viabilità. Via Puccini è un po’ un dramma, è un po’ dissestata e ci sono macchine parcheggiate un po’ ovunque. A volte non è bellissimo girare da sola soprattutto andando verso Modena est, è un quartiere tranquillo ma gente un po’ particolare c’è e di episodi strani ne capitano". Voce fuori dal coro, invece, Laura Colucci. "È un quartiere molto residenziale – racconta – e tenuto benissimo, ci sono molte famiglie, io non vivo particolari disagi. I parcheggi non sono a pagamento ma al tempo stesso siamo in centro, poi certo in bicicletta bisogna stare attenti perché non ci sono ciclabili. Ma non ho difetti da recriminare". Anche secondo Alessandro Visciglia "è una bella zona. Ci sono problemi di traffico e non è facile trovare parcheggio. In più qualche problema di delinquenza di bassa lega. Però il mio è un giudizio positivo, è un buon quartiere".