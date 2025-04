Protezione civile con i droni sul Secchia

Nei giorni scorsi a Bastiglia presso i campi di calcio si è svolta una ‘partita’ insolita. Un’esercitazione di Protezione civile che ha visto coinvolti circa 35 volontari provenienti da diverse associazioni e con diverse specializzazioni. L’attività è stata organizzata dalla Rescue Drones Network, specializzata nelle attività di protezione civile e soccorso con droni ed il gruppo comunale di volontari di protezione civile di Bastiglia a cui si sono uniti i ‘colleghi’ di Bomporto e l’Associazione Assistenziale Radio Amatori Italiani e C.B di Lugo specializzata nelle comunicazioni di emergenza.

Sette squadre di ricognizione con drone hanno impegnato 14 piloti e 22 volontari di protezione civile.L’attività aveva come duplice obbiettivo, da un lato l’affinamento delle tecniche di ricerca di dispersi con l’utilizzo di droni e squadre a terra, attraverso una simulazione di ricerca, dall’altro la dimostrazione dei risultati che è possibile ottenere con l’utilizzo dei droni nelle attività di monitoraggio arginale.

"Bastiglia condivide con Bomporto una posizione geografica delicata all’interno del nodo idraulico modenese - spiega Gianluca Tedesco, consigliere comunale di Bastiglia e dell’Unione dei Comuni del Sorbara oltre che volontario di protezione civile ed esperto di tecniche di rilevamento fotogrammetrico con droni- e proprio per questo con il Comune, ormai da due anni, abbiamo avviato delle attività di verifica delle arginature con l’utilizzo di droni e di telecamere ad infrarossi nelle attività di monitoraggio arginale in fase di emergenza.

Bastiglia, così come Bomporto, sono stati tra i territori maggiormente colpiti dalla rotta arginale del Secchia nel 2014.

Questa esercitazione - continua - ci dà quindi uno spaccato sensibile sulle attività in cui possiamo impiegare i droni. In primo lugo nella fase di prevenzione connessa alla sorveglianza arginale. Con tre squadre di ricognitori in circa due ore sono stati mappati 4800 metri dell’argine del Secchia. In secondo luogo- continua- nelle attività di emergenza idraulica vera è propria ove è possibile disporre delle ispezioni mirate nei tratti arginali maggiormente sollecitati, oltretutto garantendo una sicurezza maggiore anche per gli stessi volontari che partecipano a queste attività.

Altro esempio è quello che è stato simulato, cioè la ricerca di una persona scomparsa.

In questo scenario i droni ci consentono di mappare e ricercare velocemente dall’alto persone in pericolo delimitando così le aree in cui è necessaria una ricerca via terra o con unità cinofile.

Valentina Reggiani