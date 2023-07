Protezione civile in lutto per Max Rallo

La ‘famiglia’ della Protezione civile è in lutto per la morte di uno dei volontari storici, Massimo Rallo, Max per gli amici. Tanti i messaggi di cordoglio e dolore per la scomparsa di una persona sempre pronta ad aiutare gli altri, senza mai tirarsi indietro. "Se ne è andato un collega e amico da sempre in Protezione civile. Quante notti in radio alla PCVC, sapevamo tutti che non ti tiravi mai indietro, si lavorava e si scherzava insieme. E’ una grave perdita per tutti noi, ci mancherai Max, persona simpatica e buona con tutti. Il mondo perde una gran brava persona". Anche il sindaco Alberto Bellelli ha manifestato la sua vicinanza: "Massimo sempre presente, sempre disponibile".