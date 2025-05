"Protezione civile, un piano rapido ed efficace"

Il consiglio comunale di Castelfranco Emilia ha approvato nell’ultimo consiglio comunale il nuovo Piano di protezione civile. "Il documento e i suoi allegati – informano dall’amministrazione - saranno a breve disponibili sul sito del Comune. Conformandosi alle linee guida regionali e integrando le disposizioni nazionali – proseguono dal Comune - il Piano si distingue per due aspetti principali: da un lato, la rapidità e l’efficacia delle azioni in situazioni di emergenza, con procedure operative ben definite per le fasi di allerta e gestione degli eventi; dall’altro, un’informazione chiara e diretta ai cittadini, supportata da strumenti dedicati. Il Piano delinea strategie d’intervento per emergenze, prevedibili o meno, classificate in base alla loro gravità, e include un’analisi delle criticità registrate negli anni precedenti. Inoltre, gli allegati presenti vanno a completare il quadro, definendo, ad esempio, le modalità dei corsi per diventare volontario nel gruppo locale di Protezione civile". Il sindaco, Giovanni Gargano, commenta: "Il Piano non si limita a definire procedure operative, ma si pone come uno strumento vivo, che coinvolge i cittadini, li informa sui rischi del territorio e li rende parte attiva della prevenzione. È il risultato di un lavoro condiviso tra tutte le aree dell’Amministrazione, con l’obiettivo di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza e di costruire una cultura della Protezione civile radicata nella nostra città. I volontari che operano sul nostro territorio sono più di 70: una forza immensa, che ringrazio a nome della città".

m. ped.