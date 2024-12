Protocollo d'intesa per contratti omogenei e sicurezza lavoratori alla Opas di Migliarina

Rendere i contratti dei lavoratori maggiormente omogenei: stessi diritti e stessi trattamenti economici. Ma anche coinvolgimento delle società appaltatrici, tutela delle attività sindacali, collaborazione per migliorare sicurezza e salute, mensa per operai diretti ed esterni, alfabetizzazione degli operai di nazionalità diverse. Questi gli obiettivi alla base del protocollo d’intesa che è stato firmato ieri mattina in Municipio tra la Opas di Migliarina, le organizzazioni sindacali nazionali Cgil e Cisl e le società appaltatrici, al fine di salvaguardare la qualità del lavoro nello stabilimento di via Guastalla.

"Questa firma - afferma il sindaco Riccardo Righi - va a suggellare un, non scontato, documento frutto di un lungo percorso tra azienda e sindacati confederali, e capace di tenere insieme equilibrio aziendale e qualità del lavoro e dei lavoratori stessi". Come ha poi ribadito anche Valerio Pozzi, Ad e direttore di Opas, "questo protocollo giunge in un momento assai critico. La peste suina africana mina la filiera, sottrae materia prima da macellare e pertanto garantire la continuità aziendale è una sfida. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare i nostri allevatori così come tutti coloro che lavorano in azienda, anche in considerazione dell’indotto che generiamo, come macello più grande d’Italia. Opas è fatta di persone, oltre 500, e noi abbiamo un dovere sociale verso di loro e la città. Questo documento rappresenta solo l’inizio, abbiamo l’ambizione di diventare, anche col sostegno delle istituzioni, un modello virtuoso a livello nazionale".

Soddisfazione espressa anche dai sindacalisti per un "percorso teso a garantire maggiore sicurezza e una giusta contrattualizzazione. La competitività aziendale non confligge con la dignità del lavoratore", come sottolineato da Daniele Donnaruma di Cisl Emilia-Romagna. Un primo passo cui seguirà un secondo livello di contrattazione con le singole realtà operanti all’interno dello stabilimento di Migliarina, "per rendere i contratti dei lavoratori che convivono sotto lo stesso tetto maggiormente omogenei. Il lavoro nei macelli è gravoso e usurante, salvaguardare la salute dei lavoratori è fondamentale", ha aggiunto Monia Auricchio della Cgil. "Non avere tante realtà differenti in un unico sito bensì una sola: questo è un obiettivo che condividiamo con forza", ha concluso l’assessore al Lavoro Tamara Calzolari.