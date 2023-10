Prova a bloccare il baby-rapinatore ma viene accoltellato alle spalle

Ancora un venerdì sera di ‘paura’ in centro storico a Modena. Mentre i cittadini prendevano parte divertiti agli eventi organizzati nel cuore cittadino, Chocolat e Lambruscolonga a pochi passi da loro un baby rapinatore colpiva a coltellate un modenese.

L’episodio è avvenuto venerdì sera in via Gallucci. In base a quanto emerso, il minore, approfittando della confusione e della folla festosa, ha sottratto il cellulare dalle mani di un altro ragazzo per poi darsi alla fuga cercando di mimetizzarsi tra la gente e perdersi nelle stradine adiacenti.

La vittima del furto e i suoi amici hanno iniziato a rincorrere il giovane malvivente fino a raggiungere via Fabrizi, al di là di viale Martiri che separa le due zone. Qui un 49enne, da poco uscito di casa, assistendo alla scena è quindi intervenuto, mostrando senso civico, nel tentativo di bloccare il baby-rapinatore.

Il giovane però, per divincolarsi e proseguire nella sua fuga, ha estratto un coltello che aveva con sè in tasca e ha colpito il cittadino che ha cominciato a sanguinare.

Sul posto, avvisate da chi era presente e dalla vittima del furto, sono accorse le ambulanze che dopo aver prestato i primi soccorsi hanno trasportato il ferito in ospedale in codice rosso, quello più grave.

Fortunatamente il taglio non era profondo. Il 49enne colpito dalla coltellata, una volta medicata la ferita, se la caverà con quindici giorni di prognosi e un grande spavento.

Sul posto, nel frattempo, erano comunque arrivati venerdì sera anche gli agenti della volante che in brevissimo tempo hanno individuato e arrestato il responsabile sulla base delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e delle testimonianze raccolte tra i presenti.

Da tempo il centro storico è sorvegliato speciale, da parte delle forze dell’ordine proprio per episodi di criminalità spesso effettuati da bande di minorenni che imperversano, sono ’cani sciolti’ che agiscono anche individualmente, è molto complicato intercettarli. In questi mesi sono stati numerosi gli arresti effettuati dalle forze dell’ordine per provare a contrastare il fenomeno mlto sentito in città negli ultimi tempi

v.r.