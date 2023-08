Prova a svaligiare una casa: in manette

Con una fiamma ossidrica portatile aveva appena danneggiato una finestra con lo scopo di fare irruzione in un appartamento, in quel momento vuoto essendo i proprietari in vacanza. Il vicino di casa, però, ha subito avvertito rumori sospetti e ha dato l’allarme. Il ladro, un albanese di 30 anni è stato poco dopo arrestato dai carabinieri mentre il complice è riuscito a darsi alla fuga. L’episodio è accaduto venerdì notte in una palazzina di via Rossini, dove uno dei residenti aveva segnalato rumori che provenivano dal balcone di un appartamento posto al terzo piano di una palazzina. Il condomino aveva chiesto l’intervento di una pattuglia, essendo stato svegliato dall’apertura della tapparella del vicino, che era assente poiché in vacanza con la famiglia. Sul posto sono intervenute due pattuglie dell’Arma, impegnate in un servizio di vigilanza e controllo del territorio. L’uomo è stato arrestato e ieri mattina processato per direttissima. Il giudice, nei suoi confronti ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.