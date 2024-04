Prova rubare nel bar. Arrestato 26enne

Si è introdotto in un bar con l’intento di ripulirlo. Subito dopo sono però arrivati i carabinieri che, dopo averlo trovato nascosto dietro al bancone, lo hanno arrestato. In manette è finito un marocchino di 26 anni. L’episodio è avvenuto mercoledì notte a Fiorano. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo è tempestivamente intervenuta in un bar, in quel momento chiuso, dove da qualche minuto era scattato l’allarme antintrusione. Il 26enne è stato tratto in arresto: l’uomo, utilizzando uno scalpello, dopo aver divelto un gazebo, era all’interno nel tentativo di rubare.