Provincia, allarme lavoro: 1600 occupati in meno

In due anni gli occupati sono calati di 1600 unità. E’ il dato principale emerso dall’analisi sull’andamento statistico del territorio, pubblicata dalla Provincia e realizzata con dati Istat. Il tasso di disoccupazione medio del 2021 (età 15-74 anni), in provincia di Modena, si assesta al 4,4 per cento (5,5 per cento a livello regionale e 9,5 a livello nazionale). I dati relativi al terzo trimestre del 2022, disponibili per i dettagli regionali e nazionali, evidenziano tassi di disoccupazione pari rispettivamente a 5,9 per cento e 7,8 per cento. Allargando la visuale, le ripercussioni del conflitto russo-ucraino sui fronti sociale, ambientale ed economico hanno esercitato effetti diretti e indiretti a tutti i livelli territoriali, dal globale al locale. Nel 2022, a Modena, l’inflazione media annuale ammonta a +8,3 per cento, sintesi di una dinamica dei prezzi che non si registrava dagli anni ’80. Tale dinamica è il risultato degli aumenti dei costi dei carburanti di derivazione petrolifera, registrati già a partire dagli ultimi mesi del 2021, aggravate dallo scoppio e dal perpetrarsi del conflitto in Ucraina, con conseguente incrementi dei costi del gas, dei cereali d’importazione, di varie materie prime, del latte, lungo tutta la catena di distribuzione. Il presidente della...