Provoca incidente e fugge: rintracciato

Provoca un incidente e fugge, ma viene rintracciato dalla Polizia Locale il giorno dopo. Protagonista un 35enne residente nel bolognese che, a causa di una mancata precedenza, si è scontrato con un’auto condotta da una 50enne della Bassa per poi fuggire. Il sinistro è avvenuto a Camposanto all’incrocio tra la Sp5 e la SS 468. Sul posto la Polizia Locale dell’Area Nord. La donna non ha riportato ferite gravi, solo danni importanti alla vettura. Il giorno successivo grazie ad un testimone e alle telecamere dei varchi presenti in zona, gli agenti hanno rintracciato il furgone e il conducente dipendente di una ditta a cui era intestato il mezzo. All’uomo è stato elevato un verbale di 750 euro e gli sono stati sottratti 9 punti dalla patente.