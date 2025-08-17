Psicoterapeuta morto, il racconto della vicina: “Svegliata da un urlo nella notte”

Modena, 17 agosto 2025 – Un urlo profondo, un grido sofferto nella notte e poi di nuovo silenzio. E’ la testimonianza di una donna che vive a poca distanza da via Stuffler, a Modena, dove alle 13 dello scorso 26 luglio è stato trovato privo di vita il professore Raffaele Marangio, noto psicoterapeuta. Il corpo dell’uomo era sul pavimento, in posizione supina e con una cintura stretta attorno al collo: la procura di Modena ha per questo aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario contro ignoti e le indagini sono affidate alla squadra mobile.

A distanza di oltre venti giorni, però, spunta una testimone: una residente della zona che afferma di aver udito il grido, prolungato nel tempo e chiaramente di sofferenza di un uomo in data e orario compatibili con quella del decesso del pensionato.

Marangio, 75 anni, aveva chiuso il proprio studio, quello in cui è stato trovato cadavere, circa tre anni fa ed era in procinto di trasferirsi dalla figlia a Roma.

“Ho sentito questo urlo profondo di un uomo che ha squarciato il silenzio della notte – racconta la donna –. Poi non si è sentito più nulla. Ho detto: oddio. Quando ho letto il giornale e ho pensato che potesse c’entrare qualcosa: non potevo tenermelo dentro. Purtroppo non ricordo se fosse giovedì notte, il 24 o venerdì notte ma posso garantire che quella era una voce davvero sofferente. Stavo dormendo e mi sono svegliata intorno alle 2, alle 3, non ricordo bene - continua. Sicuramente era una notte vicina al week end ma quel grido me lo ricordo bene: mi ero svegliata e avevo il telefono in mano e quell’urlo è stato forte e arrivava da via Stuffler, ne sono certa. Una voce profonda, sofferente che mi è rimasta dentro”.

Sono tanti gli elementi che portano ad ipotizzare che il terapeuta sia stato ucciso: aveva segni sul collo ma anche sulla schiena; forse da ‘compressione’ ma non si esclude che gli stessi possano essere legati allo spostamento del corpo, trovato in posizione ‘sospetta’, quasi fosse stato ricomposto dopo la morte. L’uomo, secondo i primi dati emersi dall’autopsia, non è deceduto per ‘strangolamento’ ma per asfissia.

Ora le indagini sono concentrare su eventuali tracce di dna lasciate da un ipotetico assassino ma anche sulle frequentazioni del professore. Da tempo i residenti vedevano una persona che abitualmente si recava nella palazzina di via Stuffler.