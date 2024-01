Pubblicato il bando per i contributi

Pubblicato, dal Comune di Sassuolo, l’avviso pubblico rivolto ad enti del terzo settore per la presentazione di eventi culturali da realizzarsi durante il 2024. L’Amministrazione assegna contributi, fino all’ammontare complessivo di 10.800, a supportare e valorizzare la progettualità culturale associazionistica, attraverso una maggiore programmazione e definizione della stessa, in modo tale da garantire una più alta qualità degli eventi proposti alla cittadinanza. Attraverso le attività proposte si intende inoltre promuovere la partecipazione della popolazione sia alla vita associativa, evidenziandone e sostenendone i valori, sia alla programmazione culturale del territorio, strumento fondamentale per l’accrescimento culturale e il benessere dell’individuo. Destinatari dell’Avviso sono gli Enti del Terzo Settore che potranno anche riunirsi attivando una rete, per presentare un progetto comune. Le proposte riguardano, nello specifico, un concerto o uno spettacolo in occasione di un ‘Giovedi sotto le stelle’, uno spettacolo da realizzarsi nell’ambito di ‘Estate a San Michele’, il programma – 5 eventi – di ‘Rassegna in Auditorium, cui vengono associati, rispettivamente, contributi per 2500, 1800 e dagli 800 ai 4000 euro. La domanda deve essere presentata al Comune di Sassuolo entro e non oltre le 12 di lunedì 19 febbraio.