Pubblicità nelle camere ardenti: "Gestione discutibile del Comune"

La gestione degli spazi pubblicitari prospicenti le camere ardenti del Ramazzini ancora al centro di polemiche. "Dopo ben tre mesi e mezzo abbiamo ricevuto risposta alla nostra interrogazione – afferma Giulio Bonzanini (nella foto), Lega –. Ma, guarda caso, in questo lasso di tempo sono state apportate modifiche rispetto al posizionamento originario della cartellonistica: ciò lascia intendere che tale gestione sia stata discutibile e la dovuta supervisione del Comune sia venuta meno". Bonzanini definisce "ambigua la posizione dell’Amministrazione, dato che, pur avendo ritenuto anomala la collocazione della pubblicità, la società di gestione (IPAS) che ha provveduto alla loro successiva ricollocazione in ‘posizione idonea’ non ha adeguatamente provveduto a coinvolgere chi a suo tempo sottoscrisse tali accordi pubblicitari. È necessario un intervento pubblico e normativo mirato". Se l’agenzia concorrente ha annunciato un ricorso all’AgCom, agenzia per la concorrenza e il mercato, contro Comune, direzione generale del Ramazzini e dell’Ausl di Modena e contro la ditta che ha messo la propria pubblicità, nonché un esposto alla Procura, sul punto intervengono anche le onoranze di Alberto e Federico Ferrari. "Il Comune ha spostato le pubblicità di 40 metri, nonostante non violassero alcuna norma. La polemica è partita dal titolare di un’agenzia concorrente senza mai esporsi con il proprio nome: noi ce la mettiamo tutta, abbiamo pagato i canoni per una regolare pubblicità approvata dall’ente, non abbiamo nulla da nascondere. L’unica e vera querela depositata e che avrà seguito è quella per diffamazione avvenuta nei nostri confronti".