"Pug, nuove opportunità di lavoro"

di Gianpaolo Annese

Nuove abitazioni economicamente più alla portata, opportunità di lavoro e sviluppo, una città più a misura di pedone. Sono state tante le suggestioni lanciare nel dibattito sul piano urbanistico adottato nei giorni scorsi in Consiglio comunale. Ieri abbiamo dato conto delle critiche piovute dai partiti di opposizione secondo i quali il Pug "tarpa le ali all’iniziativa privata e ingessa la città per i prossimi decenni" (tra questi anche Alberto Bosi che, diversamente da quanto scritto ieri, fa parte del gruppo Alternativa popolare).

Rilievi respinti dalle forze della maggioranza che in buona parte (Verdi e Sinistra invece si sono astenuti) promuove il maxi-documento sulla Modena che verrà. Nello specifico, per il Pd, Diego Lenzini ha evidenziato che "il documento mette al centro anziani, famiglie, giovani e lavoratori, offrendo loro servizi sempre più di prossimità, in grado di dare risposte ai bisogni", Alberto Bignardi ha rimarcato come "il Pug rappresenta un cambio di visione e garantisce trasparenza nelle progettazioni edilizie", mentre lo stesso capogruppo Antonio Carpentieri ha posto l’attenzione sulla necessità "di intervenire sull’esistente, in un territorio ricco come il nostro, progettando nuove aree, strutture e servizi in spazi già esistenti. Dobbiamo attrarre, oltre ai turisti, anche i giovani, grazie alle nuove opportunità di lavoro che questo piano ci consente di sviluppare". Voto favorevole anche di Modena civica. Per Katia Parisi il Pug "può essere una risposta alla grave situazione abitativa della nostra città", ma anche "alla criticità della rete infrastrutturale del trasporto pubblico, favorendo la riduzione del mezzo privato".

Come si diceva però gli altri partiti della maggioranza non hanno nascosto le loro riserve. Per Sinistra per Modena, Camilla Scarpa ha ricordato che il 3 per cento di consumo di suolo "corrisponde, per la nostra città, a ben 117 ettari di trasformazione di territorio agricolo vergine in aree urbanizzate". Occorrono quindi "scelte più radicali e coraggiose a favore dell’ambiente e della sostenibilità, ma anche più coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali". Anche Paola Aime di Europa Verde - Verdi ha evidenziato la necessità di verificare la nuova legge alla prova dei fatti, sottolineando la propria preoccupazione per i possibili interventi in deroga al 3 per cento: "A Modena ci sono circa 65 ettari stimati che sfuggono a quel limite e che nel computo reale sono suolo vergine perso".