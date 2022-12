Pug, tutte le opposizioni all’attacco "Piano senz’anima: ingessa la città"

di Gianpaolo Annese

"È un piano senza prospettiva che divide e ingessa la città". Dopo l’uscita dal Consiglio comunale al momento del voto per ragioni di metodo ("ci hanno dato poco tempo per esaminare la mole di documenti relativi"), dalle parole del capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi emergono i motivi per cui l’opposizione anche nel merito boccia l’appena adottato Pug. "L’amministrazione – attacca Giacobazzi – dimostra di non avere un’idea di sviluppo della città e crede ancora che siano i privati al servizio del pubblico e non il contrario. Un piano che ha creato una frattura senza precedenti nel Consiglio e nella maggioranza (metà si è astenuta), così come è senza precedenti il modo in cui è stata imposta la tempistica per l’approvazione". Se questa rappresenta l’eredità politica del sindaco Muzzarelli "c’è di che essere preoccupati, soprattutto per il futuro della città. Chiunque vincerà le elezioni dovrà fare i conti con un piano che ingessa la città anziché svilupparla. Che impone vincoli anziché opportunità". Un piano "senza anima, che condannerà la città ad essere per sempre satellite di Bologna e sorpassata definitivamente dagli altri capoluoghi, incapace di offrire una prospettiva di sviluppo di cui Modena è orfana da almeno 30 anni".

Coro di no anche dal resto dell’opposizione. Giovanni Bertoldi della Lega rileva che "il principale limite del Pug è di creare una città iperespansa che cresce ancora, in cui il pubblico avrà ampia libertà di azione nella realizzazione di nuove opere, e che accentuerà il degrado nelle periferie, mentre per la classe media sarà sempre più difficile avere un’abitazione e un tenore di vita decenti". Barbara Moretti esprime perplessità "sull’azione del Comune di fronte agli interventi di rigenerazione avviati dai privati: il piano rischia di disincentivare gli investimenti, perché il rischio è quello di avviare una procedura per poi vederla rallentare o bocciare". E se Stefano Prampolini auspica che il piano sia in grado di dare "risposte rapide agli interlocutori che si rivolgono agli uffici comunali perché vogliono fare investimenti edilizi, Alberto Bosi (Gruppo indipendente per Modena) definisce "irrealistiche le intenzioni del Pug, che denota una mancanza di visione da parte della giunta. Sarebbe stato meglio realizzare un documento più a misura della realtà che proponesse strumenti concreti".

Per Giovanni Silingardi (Movimento 5 stelle) "è stata persa un’occasione per realizzare un documento sfidante, che andasse al di sotto del vincolo del 3 per cento e che fosse capace da una parte, quindi, di fermare il consumo di suolo, e dall’altro di investire sulla qualità urbanistica puntando su valori di inclusività ed ecosostenibilità, mentre per Elisa Rossini di Fratelli d’Italia, sul fronte dell’abitare, "l’edilizia sociale nel Pug è viziata e vengono tarpate le ali all’iniziativa privata".