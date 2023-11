Pugilato contro le paure. Alla Ring-Adora Boxe in 500 ricordano Marleci

Si respirava un’atmosfera carica di emozioni ieri alla Ring-Adora Boxe in occasione della prima edizione del Memorial ’Giulio Marleci aka Machine’, per onorare il ricordo del pugile deceduto il 1° luglio di quest’anno. Danza aerea, musica, festa e, soprattutto, boxe: dai bambini, ai pugili élite, senza dimenticare i match femminili, ieri si sono combattuti undici incontri durante i quali gli atleti della Ring-Adora hanno fronteggiato pugili provenienti da tutta Italia. Una grande festa che ha visto alcuni momenti particolarmente toccanti, come la proiezione delle foto di Giulio e la testimonianza degli amici più stretti. Almeno cinquecento i presenti.

"Giulio – racconta Francesco Vulcano, allenatore della Ring-Adora Boxe – è stato mio compagno di palestra, di allenamenti e di vita. Per molti di noi oggi è una giornata particolarmente significativa: abbiamo deciso di onorare la memoria di Marleci organizzando un grande evento con tanta musica e diversi incontri di pugilato, proprio come piaceva a lui: Giulio amava fare festa e, anche se siamo commossi, vogliamo festeggiare per ricordarlo".

La prima edizione del Memorial ha visto il coinvolgimento di tutta la comunità della Ring-Adora Boxe. "Nelle ultime settimane – prosegue Vulcano – ci siamo impegnati tanto per permettere a tutti i nostri atleti di combattere. Oggi, vincere o perdere importa poco: l’unica cosa che conta è salire sul ring e picchiare per tutti i nove minuti, proprio come faceva Giulio durante i suoi incontri". L’evento di ieri è l’ultimo di una serie di iniziative di grande valore sociale sostenute da Ring-Adora Boxe negli ultimi anni. Tra queste, emerge il progetto realizzato insieme alla cooperativa Caleidos per promuovere il pugilato tra i minori non accompagnati.

"Se parlo di me – spiega Vulcano – posso affermare senza vergogna che il pugilato mi abbia salvato: è una disciplina che ti porta a conoscere te stesso, scontrarti con i tuoi limiti e provare a superarli. Pensando a Giulio, ancora, ricordo che, come accade a tanti pugili, trovava calma ed equilibrio grazie agli allenamenti. Credo che per realtà fragili come quella dei minori non accompagnati, questo sport possa dare un contributo importante per uscire da contesti difficili. Collaborare con questi ragazzi è un’esperienza straordinaria che ci dona grande soddisfazione e che vogliamo mantenere anche in futuro". "Durante l’evento – spiega Vulcano – abbiamo visto anche incontri femminili. Fino a pochi anni fa il pugilato femminile non era neanche contemplato, oggi, invece, è diventato disciplina olimpica. Credo che sia importante promuovere parità e uguaglianza includendo sempre più ragazze in questo sport". "Oggi – conclude Ivan Lambertini, presidente della Ring-Adora Boxe – è stata una giornata speciale perché abbiamo celebrato un compagno e un amico. Non è stato facile fare festa con il magone, ma speriamo di aver onorato il ricordo di Giulio nel modo migliore".