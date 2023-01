Pugni ai carabinieri, arrestato un 46enne

Nei giorni scorsi il questore di Modena ha disposto servizi straordinari di controllo finalizzati alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. I servizi della Polizia con l’aiuto di Municipale e Finanza si sono concentrati in zona Crocetta: a partire da viale Gramsci, via Canaletto Sud, R-Nord, via Finzi, via delle Suore, via Buozzi, via Cassiani e via Emilia Est. Blitz in 8 esercizi pubblici, 7 le multe per varie violazioni di cui due per lavoro ’nero’.

Nella tarda serata di mercoledì, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato invece un 46enne per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Modena per spaccio al Novi Sad, all’atto del nuovo controllo in viale Berengario ha tentato di colpire a pugni i militari che lo hanno poi immobilizzato e ammanettato. Proseguono inoltre a ritmo serrato i controlli dei carabinieri pianificati dal comando provinciale di Modena in alcune zone della città più esposte a fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Verifiche sono state effettuate nella zona del Parco XXII Aprile e del complesso residenziale R-Nord. Due persone sono state denunciate per ricettazione, poiché risultate in possesso di telefoni cellulari rubati a Modena. Entrambi gli apparecchi sono stati restituiti ai proprietari.